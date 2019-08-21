СЕГОДНЯ 16:51 2019-08-21T16:51:08+03:00

Жителям Владивостока приходится проходить по щиколотку в воде, чтобы выйти на центральную площадь. Фото: Сергей ЛАНИН

Чтобы выйти на центральную площадь, людям приходится проходить по щиколотку в воде [фото, видео]

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Штормовое предупреждения в очередной раз объявили в Приморском крае. Циклон пришел на день раньше и принес в регион обильные осадки. Ливни обрушились на Владивосток с самого утра 21 августа. Днем ситуация лишь усугубилась, и город «поплыл». Улицы ушли под воду, зонты из-за сильного ветра ломались, а деревья падали прямо на машины. По данным синоптиков, осадки прекратятся лишь в субботу. А пока город заливает дождями.

Сильные осадки затопили многие улицы.Фото: Сергей ЛАНИН

Не справился с осадками и подземный переход, находящийся в центре Владивостока. Тоннель также оказался затоплен обильными осадками. Как сообщают очевидцы, для того, чтобы выйти на центральную площадь, нужно оказаться по щиколотку в воде. Другого варианта просто нет. Вода заполнила практически все пространство.

По прогнозам синоптиков, ливни прекратятся только в субботу.Фото: Сергей ЛАНИН

Теперь самыми главными вещами в гардеробе у приморцев должны быть резиновые сапоги и дождевик.

Выходить из дома без резиновых сапог и дождевика не стоит.Фото: Сергей ЛАНИН

Стихия снова может стать причиной бедствия. Как и в прошлый раз в зоне риска жители Хасанского, Октябрьского, Надеждинского районов и Уссурийска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/727229" frameborder="0"></iframe> Ливни затопили подземный переход в центре Владивостока.Сергей ЛАНИН

ИСТОЧНИК KP.RU