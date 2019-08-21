Ливни затопили подземный переход в центре Владивостока
Штормовое предупреждения в очередной раз объявили в Приморском крае. Циклон пришел на день раньше и принес в регион обильные осадки. Ливни обрушились на Владивосток с самого утра 21 августа. Днем ситуация лишь усугубилась, и город «поплыл». Улицы ушли под воду, зонты из-за сильного ветра ломались, а деревья падали прямо на машины. По данным синоптиков, осадки прекратятся лишь в субботу. А пока город заливает дождями.
Сильные осадки затопили многие улицы.Фото: Сергей ЛАНИН
Не справился с осадками и подземный переход, находящийся в центре Владивостока. Тоннель также оказался затоплен обильными осадками. Как сообщают очевидцы, для того, чтобы выйти на центральную площадь, нужно оказаться по щиколотку в воде. Другого варианта просто нет. Вода заполнила практически все пространство.
По прогнозам синоптиков, ливни прекратятся только в субботу.Фото: Сергей ЛАНИН
Теперь самыми главными вещами в гардеробе у приморцев должны быть резиновые сапоги и дождевик.
Выходить из дома без резиновых сапог и дождевика не стоит.Фото: Сергей ЛАНИН
Стихия снова может стать причиной бедствия. Как и в прошлый раз в зоне риска жители Хасанского, Октябрьского, Надеждинского районов и Уссурийска.
Ливни затопили подземный переход в центре Владивостока.Сергей ЛАНИН
ИСТОЧНИК KP.RU