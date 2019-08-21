Тайфун пришел во Владивосток на день раньше: улицы под водой, деревья падают на авто

Ливни во Владивосток пришли на день раньше. Штормовое предупреждение передавали на 22 августа, однако уже 21-го вечером город стал уходить под воду, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Горожане сообщают, что дороги постепенно превращаются в реки. Усугубляет ситуацию сильный ветер. На перекрестке улиц Шепеткова и Спиридонова упавшее дерево повредило два автомобиля.

Таксисты вновь заломили цены в 2-3 раза, но и при таком тарифе машины можно не дождаться. Пробки наблюдаются на Золотом мосту в сторону Некрасовского путепровода, на Выселковой в сторону Рудневского моста и в районе второреченской развязки.

Синоптики говорят о том, что дождь будет идти во Владивостоке до субботы. В крае ситуация не лучше, под ударом снова окажутся Хасанский, Октябрьский, Надеждинский районы, Уссурийск. А ведь там еще не успели просохнуть от тайфуна «Кроса».

Сейчас в селах, ушедших под воду на прошлых выходных, работают волонтеры. Во Владивостоке открылись пункты приема гуманитарной помощи по адресам Иртышская, 8, и Уборевича, 9А.

Жителям края, чьи дома пострадали от наводнения, необходимы постельные принадлежности, обувь, одежда. Нужна также компактная мебель на которой можно спать: кресла, диваны и кровати.