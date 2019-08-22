Жителей Владивостока приглашают на выставку «Мадонны» Сандро Боттичелли
Новость о том, что в Россию впервые привезут шедевр выдающегося итальянского художника Сандро Боттичелли, появилась в начале августа. Картиной, которая пересечет страну, стала «Мадонна делла Лоджиа» - поистине шедевр эпохи Возрождения. Все это время ее можно было увидеть только в собраниях флорентийских Галерей Уффици.
Более того, оказалось, что картину выставят лишь в двух городах страны: Санкт-Петербурге и Владивостоке. Притом, столица Дальнего Востока станет первооткрывателем.
Позже выяснилось, что Владивосток стал инициатором путешествия «Мадонны». Сама идея возникла еще несколько лет. Тогда никто даже и мечтать не мог, что событие все же свершится. Но директор Галереи Уффиции оказался человеком отзывчивым, пошел навстречу и согласился.
В Приморской картинной галерее выставка пройдет вплоть до 6 ноября. Раньше ее увидят только участники Восточного экономического форума.
ИСТОЧНИК KP.RU