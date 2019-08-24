СЕГОДНЯ 08:30 2019-08-24T08:32:33+03:00

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Страшные последствия мощного ливня в Приморье продолжают публиковать пользователи социальных сетей. Все внимание сейчас перековано к временному переезду в Смоляниново, где река Лобога вышла из берегов. Дорога превратилась в бурный поток, по которому отважился проехать смельчак. И проиграл.

Преодолеть опасный участок трассы мужчина пытался на кроссовере на 49-м километре автодороги Артем – Находка – Порт Восточный. Скорее всего, инцидент произошел рано утром в четверг, 24 августа, так как сейчас движение по дороге закрыто, автомобили отправляют в объезд чрез Партизанск.

На опубликованных кадрах видно, как сильный поток без особых усилий смывает тяжелую машину. По информации очевидцев, в авто был только водитель, его спасли вовремя подоспевшие сотрудники ГИБДД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/727805" frameborder="0"></iframe> Сильный поток воды смыл автомобиль с дороги в Приморье.Социальные сети

- Одновременно с противоположных сторон дороги выехали, разъехаться нормально не получилось, вот ему и пришлось прижаться к этому обрыву. Вторая машина нормально проехала, - пишут очевидцы.

ИСТОЧНИК KP.RU