Сильный поток воды смыл автомобиль с дороги в Приморье
Страшные последствия мощного ливня в Приморье продолжают публиковать пользователи социальных сетей. Все внимание сейчас перековано к временному переезду в Смоляниново, где река Лобога вышла из берегов. Дорога превратилась в бурный поток, по которому отважился проехать смельчак. И проиграл.
Преодолеть опасный участок трассы мужчина пытался на кроссовере на 49-м километре автодороги Артем – Находка – Порт Восточный. Скорее всего, инцидент произошел рано утром в четверг, 24 августа, так как сейчас движение по дороге закрыто, автомобили отправляют в объезд чрез Партизанск.
На опубликованных кадрах видно, как сильный поток без особых усилий смывает тяжелую машину. По информации очевидцев, в авто был только водитель, его спасли вовремя подоспевшие сотрудники ГИБДД.
Сильный поток воды смыл автомобиль с дороги в Приморье.Социальные сети
- Одновременно с противоположных сторон дороги выехали, разъехаться нормально не получилось, вот ему и пришлось прижаться к этому обрыву. Вторая машина нормально проехала, - пишут очевидцы.
ИСТОЧНИК KP.RU