На трассе Уссурийск - Владивосток загорелось авто
Транспортное средство выгорело полностью [видео]
Огонь полностью охватил транспортное средство. Фото: @primorye_offline
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В трех километрах от Уссурийска на трассе Уссурийск-Владивосток загорелось транспортное средство. Автомобиль выгорел полностью, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".
В инстаграм паблике @primorye_offline появилась видеозапись, на которой запечатлен горящий автомобиль. В описании указано, что транспортное средство горит недалеко от Уссурийска, на трассе Уссурийск-Владивосток. На кадрах видно, что огонь уже полностью охватил автомобиль.
Примечательно, что возле транспортного средства не было его водителя.
Информации о пострадавших пока нет, подробности произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU