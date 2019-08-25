2019-08-25T07:17:46+03:00
Происшествия

На трассе Уссурийск - Владивосток загорелось авто

Транспортное средство выгорело полностью [видео]
Поделиться:
Огонь полностью охватил транспортное средство. Фото: @primorye_offlineОгонь полностью охватил транспортное средство. Фото: @primorye_offline
Изменить размер текста:

В трех километрах от Уссурийска на трассе Уссурийск-Владивосток загорелось транспортное средство. Автомобиль выгорел полностью, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".

В инстаграм паблике @primorye_offline появилась видеозапись, на которой запечатлен горящий автомобиль. В описании указано, что транспортное средство горит недалеко от Уссурийска, на трассе Уссурийск-Владивосток. На кадрах видно, что огонь уже полностью охватил автомобиль.

Примечательно, что возле транспортного средства не было его водителя.

Информации о пострадавших пока нет, подробности произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Серьезная авария унесла жизнь 39-летнего мужчины
Во Владивостоке перекрыли съезд с Золотого моста
Прохладно, возможны осадки: погода на 25 августа
Приморский океанариум закроют для посетителей на время ВЭФ-2019
Во Владивостоке нашли почти самую большую квартиру на Дальнем Востоке
Ливневки во Владивостоке не справились с сильным дождем
Сильный поток воды смыл автомобиль с дороги в Приморье
«Мы на море приехали что ли»: ливень затопил китайский рынок во Владивостоке
Синоптики рассказали, когда во Владивосток придет тепло
Тушу мертвой свиньи прибило к берегу в Приморье
Больше 20 междугородних рейсов отменено во Владивостоке
Университетскую набережную в ДВФУ закрыли для посещения
Погода во Владивостоке на 24 августа 2019 года: днем до +22, дождь
В ходе плановых учений пожарные АО «Восточный Порт» продемонстрировали высокий класс
Уголовка из-за 9 тысяч рублей: банкомат завис и выдал приморцу чужие деньги
Стало известно, кто выступит на центральной площади на День тигра
Администрация Приморья закупает судно за 100 миллионов рублей
Дорожники перекроют съезд с Золотого моста
Тюремный срок до трех лет: приморец хотел продать шкуру дальневосточного леопарда
Погода во Владивостоке на 23 августа 2019 года: небольшой дождь, температура воздуха до +21 градуса