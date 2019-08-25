На трассе Уссурийск - Владивосток загорелось авто

СЕГОДНЯ 06:57 2019-08-25T07:17:46+03:00

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В трех километрах от Уссурийска на трассе Уссурийск-Владивосток загорелось транспортное средство. Автомобиль выгорел полностью, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".

В инстаграм паблике @primorye_offline появилась видеозапись, на которой запечатлен горящий автомобиль. В описании указано, что транспортное средство горит недалеко от Уссурийска, на трассе Уссурийск-Владивосток. На кадрах видно, что огонь уже полностью охватил автомобиль.

Примечательно, что возле транспортного средства не было его водителя.

Информации о пострадавших пока нет, подробности произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU