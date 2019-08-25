2019-08-25T08:52:26+03:00
Общество

Почти 60 автобусных маршрутов Владивостока обзавелись терминалами безналичной оплаты

Валидаторы также есть во всех трамваях, троллейбусе и фуникулере
Поделиться:
Безналичная оплата внедрена почти на всех популярных маршрутах. фото: администрация ВладивостокаБезналичная оплата внедрена почти на всех популярных маршрутах. фото: администрация Владивостока
Изменить размер текста:

Около 60 автобусных маршрутов Владивостока оснащены терминалами для безналичной оплаты проезда. Безнал также есть во всех трамваях, троллейбусах и фуникулере. Если водители по какой-то причине не желают включать валидаторы, им грозит разбирательство, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".

Как рассказали в пресс-службе администрации Владивостока, на сегодняшний день 58 автобусных маршрутов Владивостока имеют терминалами для безналичных платежей. Они работают на маршрутах: 29, 63, 98д, 98 ц, 22, 42, 15, 15 к, 29д, 95, 75, 12, 79, 66, 27, 96, 31к, 44д (МУПВ «ВПОПАТ-1»); 3, 4, 30, 2, 41, 24, 19, 98, 74 (ООО «Скорость»); 28к, 33, 68, 78, 9, 62, 90 (ООО «Примавтобизнес»); 60, 81, 59, 97, 40, 86 (ООО «Влад Рейс»); 10, 7, 45, 46 (ООО «ДальтрансДВ»); 54а, 13, 55 (ООО «ДВ - Транс Сети»); 7т, 51, 13 к, 26, 54, 72, 35, 44, 50, 85, 85ц (ООО «Каслар»).

Кроме этого, безнал также работает во всех трамваях, троллейбусах и фуникулере.

Примечательно, что нежелание водителей по какой-то причине включать валидаторы, оборачивается для них неприятностями. По словам директора «АДЦ» Татьяны Бердниковой, каждое обращение пассажиров о том, что им не предоставили терминал для оплаты, рассматривается индивидуально - сначала проводится проверка, а потом с водителем и компанией-перевозчиком ведут разъяснительную беседу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Кусок вырезали, а делать не хотят": владивостокцы возмущены пробками на о. Русский
В пожаре на трассе Уссурийск-Владивосток пострадал мужчина
На трассе Уссурийск - Владивосток загорелось авто
Серьезная авария унесла жизнь 39-летнего мужчины
Во Владивостоке перекрыли съезд с Золотого моста
Прохладно, возможны осадки: погода на 25 августа
Приморский океанариум закроют для посетителей на время ВЭФ-2019
Во Владивостоке нашли почти самую большую квартиру на Дальнем Востоке
Ливневки во Владивостоке не справились с сильным дождем
Сильный поток воды смыл автомобиль с дороги в Приморье
«Мы на море приехали что ли»: ливень затопил китайский рынок во Владивостоке
Синоптики рассказали, когда во Владивосток придет тепло
Тушу мертвой свиньи прибило к берегу в Приморье
Больше 20 междугородних рейсов отменено во Владивостоке
Университетскую набережную в ДВФУ закрыли для посещения
Погода во Владивостоке на 24 августа 2019 года: днем до +22, дождь
В ходе плановых учений пожарные АО «Восточный Порт» продемонстрировали высокий класс
Уголовка из-за 9 тысяч рублей: банкомат завис и выдал приморцу чужие деньги
Стало известно, кто выступит на центральной площади на День тигра
Администрация Приморья закупает судно за 100 миллионов рублей
Дорожники перекроют съезд с Золотого моста
Тюремный срок до трех лет: приморец хотел продать шкуру дальневосточного леопарда
Погода во Владивостоке на 23 августа 2019 года: небольшой дождь, температура воздуха до +21 градуса