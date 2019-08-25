Почти 60 автобусных маршрутов Владивостока обзавелись терминалами безналичной оплаты

СЕГОДНЯ 08:51 2019-08-25T08:52:26+03:00

Валидаторы также есть во всех трамваях, троллейбусе и фуникулере

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Около 60 автобусных маршрутов Владивостока оснащены терминалами для безналичной оплаты проезда. Безнал также есть во всех трамваях, троллейбусах и фуникулере. Если водители по какой-то причине не желают включать валидаторы, им грозит разбирательство, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".

Как рассказали в пресс-службе администрации Владивостока, на сегодняшний день 58 автобусных маршрутов Владивостока имеют терминалами для безналичных платежей. Они работают на маршрутах: 29, 63, 98д, 98 ц, 22, 42, 15, 15 к, 29д, 95, 75, 12, 79, 66, 27, 96, 31к, 44д (МУПВ «ВПОПАТ-1»); 3, 4, 30, 2, 41, 24, 19, 98, 74 (ООО «Скорость»); 28к, 33, 68, 78, 9, 62, 90 (ООО «Примавтобизнес»); 60, 81, 59, 97, 40, 86 (ООО «Влад Рейс»); 10, 7, 45, 46 (ООО «ДальтрансДВ»); 54а, 13, 55 (ООО «ДВ - Транс Сети»); 7т, 51, 13 к, 26, 54, 72, 35, 44, 50, 85, 85ц (ООО «Каслар»).

Кроме этого, безнал также работает во всех трамваях, троллейбусах и фуникулере.

Примечательно, что нежелание водителей по какой-то причине включать валидаторы, оборачивается для них неприятностями. По словам директора «АДЦ» Татьяны Бердниковой, каждое обращение пассажиров о том, что им не предоставили терминал для оплаты, рассматривается индивидуально - сначала проводится проверка, а потом с водителем и компанией-перевозчиком ведут разъяснительную беседу.

ИСТОЧНИК KP.RU