Двое пострадавших во время взрыва в Находке находятся в крайне тяжелом состоянии

СЕГОДНЯ 12:48 2019-08-26T13:05:28+03:00

Мужчину и женщину готовят к операции

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Две пострадавших на месте взрыва гранаты в Находке доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".

Оба пострадавшие - мужчина и женщина - в реанимации. Готовят к операции. Состояние крайне тяжелое, - сообщили в Крайздраве.

Еще два человека погибли прямо на месте взрыва. Предположительно, речь идет о боевой гранате, которую нашел местный житель и решил разобрать вместе со своими друзьями.

Взрыв прогремел в 17:30 по адресу Заводская, 16. По одним данным - в квартире №10 на первом этаже, по другим - на пустыре за домом. В полиции сообщили, что в настоящее время выясняют обстоятельства происшествия.

Четырехэтажный многоквартирный дом устоял, по имеющейся информации, эвакуация жильцов не потребовалась, разрушений нет.

На место выехали сотрудники Следкома и ФСБ. Им предстоит узнать, как боевая граната могла попасть в дом.

ИСТОЧНИК KP.RU