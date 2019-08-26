Двое пострадавших во время взрыва в Находке находятся в крайне тяжелом состоянии
Две пострадавших на месте взрыва гранаты в Находке доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".
Оба пострадавшие - мужчина и женщина - в реанимации. Готовят к операции. Состояние крайне тяжелое, - сообщили в Крайздраве.
Еще два человека погибли прямо на месте взрыва. Предположительно, речь идет о боевой гранате, которую нашел местный житель и решил разобрать вместе со своими друзьями.
Взрыв прогремел в 17:30 по адресу Заводская, 16. По одним данным - в квартире №10 на первом этаже, по другим - на пустыре за домом. В полиции сообщили, что в настоящее время выясняют обстоятельства происшествия.
Четырехэтажный многоквартирный дом устоял, по имеющейся информации, эвакуация жильцов не потребовалась, разрушений нет.
На место выехали сотрудники Следкома и ФСБ. Им предстоит узнать, как боевая граната могла попасть в дом.
ИСТОЧНИК KP.RU