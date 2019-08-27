2019-08-27T08:32:22+03:00
Происшествия

«Плохой прогноз»: во Владивостоке затопило две подстанции, сотни людей остались без света

На одной из затопленных подстанций произошел взрыв [видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Ливень вывел из строя подстанции на улицах Фадеева и ПацаеваЛивень вывел из строя подстанции на улицах Фадеева и ПацаеваФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мощный ливень во Владивостоке закончился, но его последствия устраняют до сих пор. Из-за капризов небесной канцелярии затопленными оказались две трансформаторные подстанции, но одной из них произошел пожар. Когда свет вернется в дома – неизвестно.

Ливень вывел из строя подстанции на улицах Фадеева и Пацаева. Пожар произошел на последней – местные жители слышали несколько хлопков, после чего свет в квартирах погас. В обоих случаях подстанции были серьезно затоплены. К слову, пожар уже потушен.

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«Плохой прогноз»: во Владивостоке затопило две подстанции, сотни людей остались без света
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На вопрос: «Когда дадут свет?» диспетчеры ответить не смогли и лишь добавили, что на обеих подстанциях работают аварийные бригады.

- Работаем. А когда включим – не знаем. Какой прогноз? Плохой прогноз, - сказали в диспетчерской Владивостокского предприятия электрических сетей.

Без света остаются порядка 40 домов на улицах Пацаева, Добровольского, Волкого,Сахалинская, Баляева, Косманавтов. Ведутся работы по восстановлению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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