СЕГОДНЯ 08:27 2019-08-27T08:32:22+03:00

Ливень вывел из строя подстанции на улицах Фадеева и Пацаева Фото: Алексей БУЛАТОВ

На одной из затопленных подстанций произошел взрыв [видео]

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Мощный ливень во Владивостоке закончился, но его последствия устраняют до сих пор. Из-за капризов небесной канцелярии затопленными оказались две трансформаторные подстанции, но одной из них произошел пожар. Когда свет вернется в дома – неизвестно.

Ливень вывел из строя подстанции на улицах Фадеева и Пацаева. Пожар произошел на последней – местные жители слышали несколько хлопков, после чего свет в квартирах погас. В обоих случаях подстанции были серьезно затоплены. К слову, пожар уже потушен.

dps.control «Плохой прогноз»: во Владивостоке затопило две подстанции, сотни людей остались без света

На вопрос: «Когда дадут свет?» диспетчеры ответить не смогли и лишь добавили, что на обеих подстанциях работают аварийные бригады.

- Работаем. А когда включим – не знаем. Какой прогноз? Плохой прогноз, - сказали в диспетчерской Владивостокского предприятия электрических сетей.

Без света остаются порядка 40 домов на улицах Пацаева, Добровольского, Волкого,Сахалинская, Баляева, Косманавтов. Ведутся работы по восстановлению.

ИСТОЧНИК KP.RU