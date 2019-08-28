Трасса на Шамору до сих пор перекрыта из-за ливня

СЕГОДНЯ 06:40 2019-08-28T06:46:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Уже несколько часов во Владивостоке остается перекрытой улица Шевченко между Океанской и Шаморой. Одна из речек в районе базы "Комета" вышла из берегов и затопила дорогу, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".

Проезд по так называемой Горностаевской трассе остается свободным от Владивостока и до Артема. Блокирована только улица Шевченко.

ГИБДД отправляет автомобилистов в объезд. Как только вода спадет, дорожники приступят к восстановлению проезда.

Пока же очевидцы сообщают, что в месте перелива появился красивый водопад. Судя по видео, дорожное покрытие пострадало сильно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/728505" frameborder="0"></iframe> Река устроила настоящий водопад по пути на Шамору.

Уже второй день Владивосток уходит под воду со всеми вытекающими последствиями. Затопило аэропорт, десятки машин глохнут в лужах, люди вброд преодолевают путь из дома на работу и в обратном направлении.

По прогнозам синоптиков, осадки во Владивостоке возобновятся сегодня после 13 часов и продлятся до позднего вечера. При этом в городе усилятся порывы ветра до 14 м/с. До вечера в краевом центре предположительно выпадет ещё 30-35 мм осадков.

Фото и видео последствий тропического ливня присылайте нам в WhatsApp +79240001003.

ИСТОЧНИК KP.RU