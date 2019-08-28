2019-08-28T06:46:30+03:00
Общество

Трасса на Шамору до сих пор перекрыта из-за ливня

Река устроила настоящий водопад [видео]
Сергей БАЛАНОВ
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Водопад по дороге на Шамору. Фото: предоставлено очевидцамиВодопад по дороге на Шамору. Фото: предоставлено очевидцами
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Уже несколько часов во Владивостоке остается перекрытой улица Шевченко между Океанской и Шаморой. Одна из речек в районе базы "Комета" вышла из берегов и затопила дорогу, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".

Проезд по так называемой Горностаевской трассе остается свободным от Владивостока и до Артема. Блокирована только улица Шевченко.

ГИБДД отправляет автомобилистов в объезд. Как только вода спадет, дорожники приступят к восстановлению проезда.

Пока же очевидцы сообщают, что в месте перелива появился красивый водопад. Судя по видео, дорожное покрытие пострадало сильно.

Река устроила настоящий водопад по пути на Шамору.

Уже второй день Владивосток уходит под воду со всеми вытекающими последствиями. Затопило аэропорт, десятки машин глохнут в лужах, люди вброд преодолевают путь из дома на работу и в обратном направлении.

По прогнозам синоптиков, осадки во Владивостоке возобновятся сегодня после 13 часов и продлятся до позднего вечера. При этом в городе усилятся порывы ветра до 14 м/с. До вечера в краевом центре предположительно выпадет ещё 30-35 мм осадков.

Фото и видео последствий тропического ливня присылайте нам в WhatsApp +79240001003.

ИСТОЧНИК KP.RU

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