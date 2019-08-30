МЧС Приморья уточнили прогноз по ливням

СЕГОДНЯ 02:37 2019-08-30T02:37:57+03:00

На Приморье вновь обрушился мощный ливень, который вновь погружает населенные пункты под воду Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

В регионе может выпасть порядка 50 миллиметров осадков

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На Приморье вновь обрушился мощный ливень, который вновь погружает населенные пункты под воду. Ожидается, что дожди ухудшат итак нестабильную паводковую обстановку в регионе. Об этом сообщает «КП-Владивосток».

Согласно прогнозам, уровень воды повысится в реках по югу Приморья, также затронет районы, в которых последние трое суток ликвидировали последствия прошедших ливней коммунальные службы и спасатели.

- Сейчас наши специалисты наблюдают за выпадением осадков, прогноз пока оправдывается частично. Наиболее негативный подъем уровня воды ожидаем на реке Раздольная в приграничной территории в Октябрьском районе, на реке Комаровка в пределах Уссурийского городского округа. По основному течению реки Раздольная в Уссурийске и Надеждинском районе подъемы уровня воды пока незначительны, - рассказал в эфире радио «КП-Приморье» Михаил Исаметов, руководитель пресс-службы краевого главка МЧС России.

Напомним, что в Приморье действует режим ЧС и объявлено штормовое предупреждение.

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ИСТОЧНИК KP.RU