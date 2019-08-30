Рассказываем, какие дороги ушли под воду первыми во Владивостоке

СЕГОДНЯ 02:01 2019-08-30T02:05:09+03:00

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Как и обещали синоптики, тропический циклон обрушился на Владивосток ливнями и грозами. По предварительным данным, только за 12 часов в регионе выпадет до 100 миллиметров осадков. А это значит – то, что не затопило во время предыдущих циклонов, затопит сейчас.

Уже есть первые жертвы от стихийного бедствия. Автомобилисты делятся с актуальной ситуацией на дорогах в сети. Уже известно, что под воду ушли дороги: в районе ТЦ «Седанка Сити», на пересечении улиц Русской и Столетия, Русская улица в районе рынка «Березка», улица Пограничная в районе стадиона «Динамо», участок у магазина «Зеленый остров».

Затруднено движение из-за сильного подтопления на улицах Борисенко, Школьная, Луговая и Спортивная. Если рассуждать логически, то дальше ситуация лишь усугубится, ведь осадки не прекратятся вплоть до второй половины дня.

ИСТОЧНИК KP.RU