Движение автобусов нарушено во Владивостоке

СЕГОДНЯ 04:47 2019-08-30T04:51:36+03:00

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Из-за подтоплений во Владивостоке сегодня, 30 августа, нарушилось движение трамваев и автобусов. На 10 утра не работали 2 маршрута, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Не смогли проехать из-за ливневой воды автобусы №12 и 63. Руководство решило отменить движение по маршрутам до того времени, пока вода не уйдет.

Некоторые пути претерпели изменения из-за того, что в районе воинской части размыло участок дороги. Таким образом, автобус №28 ходил от Семеновской и до воинской части, до места размыва. А второй автобус шел от той же воинской части, только уже от размыва и до Емара.

Морской прибрежный транспорт ездил по своему привычному графику без каких-либо изменений.

Мобильные бригады сегодня работают на Пограничной, в районе торгового центра «Зелёный остров», стадиона «Строитель», на Спутнике, в районе «Молодежной».

Ранее сотрудники ГАИ перекрывали трассу в районе Седанки из-за затопления. Водителям приходилось ехать в объезд. К счастью, вскоре ситуация нормализовалась и движение восстановилось.

ИСТОЧНИК KP.RU