Главный синоптик Приморья: солнечных летних дней во Владивостоке было всего семь

СЕГОДНЯ 06:34 2019-08-30T06:34:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Август во Владивостоке побил все антирекорды и стал самым худшим летним месяцем в истории города. По крайней мере, специалисты Примгидромета аналогов найти не смогли. В период с 1 по 28 августа в дальневосточной столице выпало более 400 миллиметров осадков.

- Такого августа во Владивостоке старожилы не припомнят, а в архивха Примгидромета аналогов не существует. Солнечных дней нормального лета во Владивостоке было всего семь, а остальное пришлось на дожди. Апогеем стал период 27-28 августа, когда количество осадков за двое суток составило месячную норму. А если просуммировать все осадки за период 1 августа по 28, то выпало более 400 миллиметров дождей. Такого количества не выпадало никогда, - рассказал Борис Кубай, руководитель Примгидромета в интервью порталу «Примпогода».

В остальных районах Приморья выпало от 150 до 200 процентов от месячной нормы осадков, однако катастрофических наводнений избежать удалось. Главный синоптик добавил: дело в том, что «реки, которые берут начало у Сихотэ-Алиня, не получали достаточное количество воды из-за дефицита осадков там. Исключением является река Раздольная, берущая начало на сопредельной территории, где количество выпавших осадков тоже было аномальным».

ИСТОЧНИК KP.RU