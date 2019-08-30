2019-08-30T08:02:39+03:00
Общество

Августовский дневник владивостокца: плавающая подушка, сказки про солнце и легенды про сухую одежду

Житель дальневосточной столицы в шуточной форме рассказал о жизни во Владивостоке этим летом
Кристина ГРИН
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Благодарим автора дневника за отличное настроение.Благодарим автора дневника за отличное настроение.Фото: Социальные сети
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Если не можешь изменить ситуацию, поменяй свое отношение к ней. Эта мысль как никогда актуальна для жителей Приморского края. Регион уже месяц терпит удары стихии, а остановить непогоду, разумеется, никто не в силах. Так, один из приморцев, не лишенный чувства юмора, решил поднять настроение и остальным землякам, опубликовав страницу из «дневника владивостокца». Там он описал свой день, который имеет парадоксальные сходства с распорядком дня всех остальных жителей дальневосточной столицы.

«Дневник владивостокца»

7:00. Проснулся от того, что уплыла подушка.

7:05. Догнал на пути в ванную, выжал, положил на шкаф, накрыл тазиком.

7:07. Горячую воду отключили.

7:08. И холодную.

7:10. Нет, не отключили.

7:11. Нет, отключили, это с потолка.

7:15. Вышел на балкон, принял душ.

7:20. Вылил воду из чайника.

7:21. Вылил воду из тарелки, кружки, кастрюли и ведра и тазика.

7:30. Выловил из-под кровати сосиски и доел ложкой из хлебницы вчерашний хлеб.

7:34. Долго выбирал, в чем идти на работу. В плавках - несолидно, а гидрокостюм - не по сезону.

7:40. Выбрал плавки - лето все-таки.

7:45. Хорошо, что выбрал плавки. Конечно, очень больно, когда течением тащит голой спиной по асфальту, но у меня нет денег на новый гидрокостюм.

7:50. К остановке подошел ПСН №31, еле успел доплыть, удалось зацепиться за спасательный трос.

8:30. Застрял в пробке в центре, городские власти запретили транспорту двигаться против течения.

9:00. ПСН теперь очень удобно останавливается напротив окна моего кабинета.

9:10 Вслух восхитился новым катером нашей начальницы и ластами зам. начальника отдела. Надо отрастить себе такие же.

10:00 Всех срочно вызывают в коридор третьего этажа строить плотину.

12:00. Наковырял с подоконника мидий, пообедал.

13:00 Привезли проверяющих из Москвы, они с радостными визгами ныряют из окон. Дикари.

14:20. Проверяющие взахлеб рассказывают о каком-то солнце. Странно, взрослые люди, а верят в сказки, как дети. Как их вообще допустили до такого серьезного дела?

15:15. Ну вот, я так и знал, двоих москвичей унесло в Золотой Рог. Вся работа насмарку.

16:00. Начальница уехала на своем катере за этими восторженными идиотами. Жаль катер, теперь его уже не отмоешь, а москвичи наверняка уже мутировали в ктулху.

16:30. Долго объяснял оставшимся проверяющим, что на потолке не грибок а элемент дизайна.

17:00. А может они не врут? Ну, про солнце?

17:20. Точно не врут. Одна из них открыла чемодан и показала мне сухие трусы.

17:40. Вернулась начальница. Кажется, тоже мутировала в ктулху. Жаль.

19:00 Ой, что-то задержался на работе, слушал истории про солнце. Если начальница выполощется в проточной воде и снова станет человеком, попрошу отпуск. И полечу в Москву сушить трусы.

Теперь все пользователи сети с нетерпением ждут публикации второй части «будущего бестселлера». Благодарим автора дневника за хорошее настроение и ждем от него обратной связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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