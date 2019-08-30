Владивосток накануне ВЭФ: реки вместо дорог, улицы ушли под воду, с сопок сходят оползни

По Владивостоку также больно, как и в прошлые разы, вновь ударила стихия. Мощные ливни бьют по самым уязвимым местам дальневосточной столицы – дорогам. Как итог – улицы затоплены, машины «плывут» по дорогам и это еще не предел.

Тропический ливень во Владивостоке начался рано утром в пятницу, 30 августа. Дождь стоял стеной и сопровождался молниями и громкими раскатам и грома. За несколько часов в дальневосточной столице выпало больше 50 миллиметров осадков – треть месячной нормы. Эта цифра в течение дня еще будет увеличиваться – дожди и гроза не торопятся покидать Владивосток.

Ливневая канализация не справилась с последствиями мощного ливняФото: Сергей БАЛАНОВ

Ливневая канализация, как всегда, не смогла справиться с мощным ливнем. Владивосток частично погрузился под воду. Затоплены участки улиц Борисенко, Школьная, Русская (в районе рынка «Березка»), Пограничная (в районе стадиона «Динамо»), Столетия, участок у магазина «Зеленый остров» и ТЦ «Седанка-сити». Пострадала и основная трасса, которая ведет из Владивостока. На ней образовалась огромная непроходимая лужа, из-за которой дорогу пришлось временно перекрыть. Сейчас движение восстановлено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/728984" frameborder="0"></iframe> Потоп на улице Борисенко.Егор ФАЛХВАДЗЕ

На Русском острове движение транспорта также парализовано. Университетский проспект оказался частично затоплен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/728980" frameborder="0"></iframe> Из-за тропического ливня проезд по Русскому острову частично заблокирован.dpskontrol_125rus

С сопок на двух улицах сошли оползни. Пласты грязи и камни осыпались на автомобили.

Оползень на Нерчинской, 27Фото: Социальные сети

Официальный представитель главка МЧС России по Приморью в эфире радио «КП» сообщил, что уровень воды повысится в реках по югу Приморья, также затронет районы, в которых последние трое суток ликвидировали последствия прошедших ливней коммунальные службы и спасатели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/728978" frameborder="0"></iframe> Лестница на Нейбута превратилась в водопад. Источник: dps.control.! другой источник

- Сейчас наши специалисты наблюдают за выпадением осадков, прогноз пока оправдывается частично. Наиболее негативный подъем уровня воды ожидаем на реке Раздольная в приграничной территории в Октябрьском районе, на реке Комаровка в пределах Уссурийского городского округа. По основному течению реки Раздольная в Уссурийске и Надеждинском районе подъемы уровня воды пока незначительны, - рассказал Михаил Исаметов, руководитель пресс-службы краевого главка МЧС России.

Напомним, что в Приморье введен режим ЧС. Тропические ливни нанесли серьезный урон многим дорогам, соединяющим населенные пункты. Сильно пострадали люди – дачи, огороды и дома затоплены, урожай на 90 процентов потерян. Мощный урон нанес жителям пригорода Владивостока сброс с Богатинского водохранилища. Людей пришлось эвакуировать, но не все согласились покинуть свои жилища, опасаясь мародеров. В пункт временного размещения отправились больше 60 человек, некоторые остались переживать последствия сброса на чердаках. Сейчас вода освободила 39 подтопленных домов.

Отметим, что чуть меньше, чем через неделю во Владивостоке пройдет одно из главных события для стран АТР - Восточный экономический форум. Дальневосточная столица готовится встречать высоких гостей - президента России Владимир Путин, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, премьер-министра Индии Нарендра Моди, премьер-министра Малайзии Махатхир Мохамад и президента Монголии Халтмаагийн Баттулга.

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