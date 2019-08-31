2019-08-31T07:42:44+03:00
Общество

Территория больницы пострадала от ливней в Приморье

На восстановление будут потрачены деньги из резервного фонда
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Чиновники идут по разрушенному асфальту. Фото: Александр Сафронов, администрация Приморского краяЧиновники идут по разрушенному асфальту. Фото: Александр Сафронов, администрация Приморского края
Изменить размер текста:

В Хасанском районе из-за ливней сильно пострадала территория районной больницы. На ее восстановление потратят средства резервного фонда Приморского края, сообщает «КПВладивосток».

Также «Примавтодору» поручено восстановить ко 2 сентября подъезды к школам сел Безверхово и Славянка, наиболее пострадавших от ливней.

Впрочем, у дорожников в этом районе и без того много работы. Остается отрезанным проезд к селу Береговое. Один из размытых участков уже восстановили, технику перебросили на второй аварийный участок.

Глава Приморья акцентировал внимание глав муниципалитетов на необходимости оказания адресной помощи населению в уборке территорий, ремонте домов, особое внимание – слабозащищенным категориям населения.

Напомним, 28 августа в Приморье введен режим ЧС регионального уровня, он распространяется на 15 муниципалитетов. Продолжительные ливни наделали немало бед – подтопленные дома, размытые дороги. Синоптики говорят, что в нынешнем августе побит рекорд дождей за последние сто лет, то есть за всю историю метеонаблюдений. Над Владивостоком за месяц выпало более 500 мм осадков при августовской норме в 167 мм.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
После аварийной посадки самолета со 149 пассажирами на Сахалине обратный вылет во Владивосток задерживается до 21:30
Огромная пробка образовалась на выезд из Владивостока из-за ДТП на Спутнике
Страшнее не придумаешь: катафалк с гробом протаранил эвакуатор на приморской трассе
Появилась видеозапись с лиходеем, проколовшим колеса более чем 16 машинам во Владивостоке
"Все колом": у временного моста в Смоляниново водители сами себе организуют реверсивное движение
Хозяйке салона красоты во Владивостоке спалили дорогой внедорожник
Стихия в составе ОПГ: ливень помог жителям Владивостока избавиться от улик после кражи на сотни тысяч рублей
Августовский дневник владивостокца: плавающая подушка, сказки про солнце и легенды про сухую одежду
Для электроснабжения потребителей в Партизанском районе энергетики используют дизель-генераторные установки
Главный синоптик Приморья: солнечных летних дней во Владивостоке было всего семь
Женщина сгребает лопатой воду в здании: в центре Владивостока потоп
Десятки жителей Приморья уже двое суток сидят без света
«Мясокомбинат Находкинский» подмешивал в состав говяжего фарша курицу и свинину
Движение автобусов нарушено во Владивостоке
На улице Монтажной во Владивостоке порезали шины 16 автомобилям
Во Владивостоке из-за сильных ливней сошли оползни
«Водопад даже сквозь стену протекает» - приморец заснял на видео ливневые стоки
Синоптики: во Владивостоке выпало 50 мм осадков, но еще не вечер
Из-за тропического ливня проезд по Русскому острову частично заблокирован
МЧС Приморья уточнили прогноз по ливням
Рассказываем, какие дороги ушли под воду первыми во Владивостоке
Основная трасса на выезд из Владивостока, где объявлен режим ЧС, перекрыта
Приморские энергетики контролируют паводковую обстановку
Мэр Владивостока оценил ущерб городу от сильных осадков на 100 миллионов рублей
В Приморье военный грузовик смыло в реку после тропических ливней
Общественный транспорт во Владивостоке до сих пор ходит с нарушениями графиков движения
Огонь тушили 25 пожарных: сгорела пекарня во Владивостоке