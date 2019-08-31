Территория больницы пострадала от ливней в Приморье

СЕГОДНЯ 07:01 2019-08-31T07:42:44+03:00

На восстановление будут потрачены деньги из резервного фонда

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В Хасанском районе из-за ливней сильно пострадала территория районной больницы. На ее восстановление потратят средства резервного фонда Приморского края, сообщает «КП – Владивосток».

Также «Примавтодору» поручено восстановить ко 2 сентября подъезды к школам сел Безверхово и Славянка, наиболее пострадавших от ливней.

Впрочем, у дорожников в этом районе и без того много работы. Остается отрезанным проезд к селу Береговое. Один из размытых участков уже восстановили, технику перебросили на второй аварийный участок.

Глава Приморья акцентировал внимание глав муниципалитетов на необходимости оказания адресной помощи населению в уборке территорий, ремонте домов, особое внимание – слабозащищенным категориям населения.

Напомним, 28 августа в Приморье введен режим ЧС регионального уровня, он распространяется на 15 муниципалитетов. Продолжительные ливни наделали немало бед – подтопленные дома, размытые дороги. Синоптики говорят, что в нынешнем августе побит рекорд дождей за последние сто лет, то есть за всю историю метеонаблюдений. Над Владивостоком за месяц выпало более 500 мм осадков при августовской норме в 167 мм.

ИСТОЧНИК KP.RU