Огромная пробка образовалась на выезд из Владивостока из-за ДТП на Спутнике
Пригород Владивостока сковала днем 31 августа огромная пробка из-за ДТП возле "Фетисов Арены" на Спутнике. Затор начинается с Океанской, сообщает "КП - Владивосток".
Как сообщают очевидцы, в ДТП пострадало два автомобиля - "Рав4" и "Паджеро Джуниор". Водителю последнего даже понадобилась помощь спасателей, судя по всему, чтобы разблокировать дверь.
Пробка из Владивостока в сторону Спутника.
Пробка начинается от поворота на Шамору. Кстати, воспользоваться этой дорого, чтобы объехать затор, не получится. Уже несколько дней трассу между Океанской и Шаморой восстанавливают после сильного ливня, проезд все еще не открыт.
ИСТОЧНИК KP.RU