2019-08-31T09:24:36+03:00
Происшествия

Огромная пробка образовалась на выезд из Владивостока из-за ДТП на Спутнике

Участникам аварии понадобилась помощь спасателей
Сергей БАЛАНОВ
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ДТП на Спутнике. Фото из паблика dpskontrol_125rusДТП на Спутнике. Фото из паблика dpskontrol_125rus
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Пригород Владивостока сковала днем 31 августа огромная пробка из-за ДТП возле "Фетисов Арены" на Спутнике. Затор начинается с Океанской, сообщает "КП - Владивосток".

Как сообщают очевидцы, в ДТП пострадало два автомобиля - "Рав4" и "Паджеро Джуниор". Водителю последнего даже понадобилась помощь спасателей, судя по всему, чтобы разблокировать дверь.

Пробка из Владивостока в сторону Спутника.

Пробка начинается от поворота на Шамору. Кстати, воспользоваться этой дорого, чтобы объехать затор, не получится. Уже несколько дней трассу между Океанской и Шаморой восстанавливают после сильного ливня, проезд все еще не открыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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