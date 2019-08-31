Огромная пробка образовалась на выезд из Владивостока из-за ДТП на Спутнике

СЕГОДНЯ 07:40 2019-08-31T09:24:36+03:00

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Пригород Владивостока сковала днем 31 августа огромная пробка из-за ДТП возле "Фетисов Арены" на Спутнике. Затор начинается с Океанской, сообщает "КП - Владивосток".

Как сообщают очевидцы, в ДТП пострадало два автомобиля - "Рав4" и "Паджеро Джуниор". Водителю последнего даже понадобилась помощь спасателей, судя по всему, чтобы разблокировать дверь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/729199" frameborder="0"></iframe> Пробка из Владивостока в сторону Спутника.

Пробка начинается от поворота на Шамору. Кстати, воспользоваться этой дорого, чтобы объехать затор, не получится. Уже несколько дней трассу между Океанской и Шаморой восстанавливают после сильного ливня, проезд все еще не открыт.

ИСТОЧНИК KP.RU