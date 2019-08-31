Следком начал проверку ЧП с самолетом Airbus А320 на Сахалине

СЕГОДНЯ 12:52 2019-08-31T13:14:13+03:00

"Подменный" самолет готовится к вылету во Владивосток. Фото: Марина Суетинова

На борту находилось 149 пассажиров и 6 членов экипажа

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Следственный комитет начал проверку после того, как во время рейса Владивосток – Южно-Сахалинск на борту Airbus А320 возникли неисправности, сообщает «КП – Владивосток». Посадка самолета утром 31 августа происходила при поднятых по тревоге всех специальных служб аэропорта, но закончилась благополучно.

На борту рейса S7 6221 находилось 149 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто не пострадал.

- По факту аварийной посадки пассажирского самолета проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, - сообщили в ведомстве.

Предварительная версия – у самолета отказало радионавигационное оборудование. Детали установит специальная комиссия.

Для обратного рейса во Владивосток авиакомпания «Сибирь» вызвала из Новосибирска другой самолет. Несколько минут назад началась регистрация пассажиров на рейс, вылет назначен на 21:30 местного времени.

ИСТОЧНИК KP.RU