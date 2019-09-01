Студентам ДВФУ продлили каникулы

СЕГОДНЯ 06:00 2019-09-01T06:00:43+03:00

На учебу студенты пойдут только в середине сентября

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Начало учебы в Дальневосточном федеральном университете переносится на две недели. День знаний традиционно откладывается из-за Восточного экономического форума. Об этом «КП-Владивосток» рассказали студенты ДВФУ.

Учебный год для студентов начнется с 16 сентября - через десять днем после окончания восточного экономического форума. За это время в университете демонтируют все конструкции, которые были установлены в рамках форума.

Напомним, что в прошлом году учебный год студенты ДВФУ начали 20 сентября.

V Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Владивосток готовится встречать высоких гостей - президента России Владимира Путина, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, премьер-министра Индии Нарендра Моди, премьер-министра Малайзии Махатхиар Мохамада и президента МонголииХалтмаагийна Баттулга.

ИСТОЧНИК KP.RU