2019-09-01T06:00:43+03:00
Общество

Студентам ДВФУ продлили каникулы

На учебу студенты пойдут только в середине сентября
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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День знаний традиционно откладывается из-за Восточного экономического форумаДень знаний традиционно откладывается из-за Восточного экономического форумаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Начало учебы в Дальневосточном федеральном университете переносится на две недели. День знаний традиционно откладывается из-за Восточного экономического форума. Об этом «КП-Владивосток» рассказали студенты ДВФУ.

Учебный год для студентов начнется с 16 сентября - через десять днем после окончания восточного экономического форума. За это время в университете демонтируют все конструкции, которые были установлены в рамках форума.

Напомним, что в прошлом году учебный год студенты ДВФУ начали 20 сентября.

V Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Владивосток готовится встречать высоких гостей - президента России Владимира Путина, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, премьер-министра Индии Нарендра Моди, премьер-министра Малайзии Махатхиар Мохамада и президента МонголииХалтмаагийна Баттулга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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