Небо над Владивостоком закроют на время ВЭФ
Ряд ограничений вводится во Владивостоке в связи с проведением V Водочного экономического форума. Так, в этот период небо над дальневосточной столицей будет закрыто для всех видов воздушных судов.
Ограничение начнет действовать с 3 сентября и будет снято через три дня. Поднимать в воздух нельзя будет, в том числе и беспилотники.
- Исключение составят литерные, обеспечивающие безопасность мероприятий форума и Российской Федерации, а также воздушные суда, следующие по центральному расписанию, и чартерные суда, доставляющие участников, - сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.
Напомним, что в дни проведения ВЭФ также будет закрыто море почти для всех видов судов. Ограничение навигации судов вводятся в акваториях Амурского и Уссурийского заливов.
Жителей и гостей Владивостока просят с пониманием отнестись к временным ограничениям.
ИСТОЧНИК KP.RU