Небо над Владивостоком закроют на время ВЭФ

СЕГОДНЯ 09:04 2019-09-01T09:04:13+03:00

Небо над дальневосточной столицей будет закрыто для всех видов воздушных судов Фото: Иван ВИСЛОВ

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Ряд ограничений вводится во Владивостоке в связи с проведением V Водочного экономического форума. Так, в этот период небо над дальневосточной столицей будет закрыто для всех видов воздушных судов.

Ограничение начнет действовать с 3 сентября и будет снято через три дня. Поднимать в воздух нельзя будет, в том числе и беспилотники.

- Исключение составят литерные, обеспечивающие безопасность мероприятий форума и Российской Федерации, а также воздушные суда, следующие по центральному расписанию, и чартерные суда, доставляющие участников, - сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

Напомним, что в дни проведения ВЭФ также будет закрыто море почти для всех видов судов. Ограничение навигации судов вводятся в акваториях Амурского и Уссурийского заливов.

Жителей и гостей Владивостока просят с пониманием отнестись к временным ограничениям.

ИСТОЧНИК KP.RU