Аномально дождливое лето – расплата за бесснежную зиму: Кубай выдвигает версии непостоянства погоды в Приморье

СЕГОДНЯ 08:52 2019-09-02T08:52:09+03:00

За всю зиму в Приморье снега выпало от 20 до 50 % от нормы. Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Синоптики будут выяснять, не станет ли аномалия для региона обыденностью

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В этом году погода в Приморском крае оторвалась по полной программе. Жители региона больше месяца страдали от ее непостоянства. Тайфуны один за другим наносили сокрушительные удары ливнями и штормовыми ветрами. Как итог – синоптики заявили, что август побил все рекорды по количеству осадков и сделал лето 2019 аномально дождливым, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Теперь перед специалистами стоит задача выяснить, с чем связано такое поведение погоды и не станет ли аномалия обыденностью в следующих сезонах.

Ответы на эти вопросы искал Борис Кубай, руководитель Примгидромета. Главный синоптик региона обратил внимание горожан, что аномальное лето может быть связано с бесснежной зимой. Напомним, что за весь сезон в Приморье снега выпало от 20 до 50 % от нормы. Чтобы подтвердить эту версию, специалистам необходимо изучить все данные, а это займет много времени.

А пока Борис Кубай выяснил, что аномалия может быть связана с тем, что в зимний период в регионе преобладал зональный или широтный тип циркуляции. Они стали причиной образования слабых циклонов, которые были не способны подарить Приморью обильные осадки.

Тем временем летом высотная фронтальная зона была сконцентрирована севернее Байкала. Пока там скапливался тропический воздух, в регионе было жарко и душно. А когда зона опустилась чуть ниже, на Приморье обрушились ливни.

Переменчивость фронтальных зон – для специалистов пока остается загадкой. Но есть версия, что причиной тому стали изменения солнечной активности и перемены температурного режима мирового океана.

Что же на самом деле повлияло на аномалии погоды, еще предстоит выяснить.

ИСТОЧНИК KP.RU