В День знаний первоклассники Врангеля получили подарки и напутствия от Фонда «Восточный Порт»

СЕГОДНЯ 11:46 2019-09-02T11:46:06+03:00

«Восточный порт» поздравил с началом учебного года не только учеников, но и их родителей

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Второго сентября школьники и учителя общеобразовательной школы №19 поселка Врангель отпраздновали начало нового учебного года. Слова поздравлений и напутствия принимали не только 80 первоклассников и их родители, но и все ребята, а также педагогический коллектив школы.

К поздравлениям присоединился и член Совета Фонда поддержки социального и экономического развития «Восточный Порт», главный инженер АО «Восточный Порт» Евгений Арехта. Он пожелал первоклашкам крепкого здоровья, терпения, усидчивости и упорства в освоении новых знаний, доброты и уважения друг к другу.

- Мы хотим, чтобы каждый ученик мог максимально реализовать свой потенциал, ведь именно от грамотных и образованных людей зависит наше будущее, - подчеркнул Евгений Арехта. - Желаю ученикам и родителям отличных оценок, творческой энергии и ярких открытий. А администрации и педагогическому коллективу терпения, мудрости и радости за успехи своих учеников.

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В этот день не обошлось и без подарков к новому учебному году от Фонда «Восточный Порт» – когда ребята впервые переступили порог своих классов, там их ждали наборы ученических принадлежностей и красочно иллюстрированные книги. Кроме того, первоклассников 19-й школы застраховали от несчастных случаев на весь учебный год. Родителям представители Фонда вручили страховые полисы с пожеланием, чтобы они не пригодились до окончания срока своего действия.

Стоит отметить, что благодаря помощи Фонда «Восточный Порт», только за последнее время в учебных классах школы №19 были установлены современные пластиковые окна, отремонтирован спортзал для младших учеников и приобретены тренажеры. Благоустроена территория вокруг школы, заасфальтировали дорожки. В ближайших планах Фонда – учреждение ученической стипендии им. В.А. Васяновича для старшеклассников за успехи в учёбе, спорте и общественной жизни.

Помощь Фонда «Восточный Порт» образовательным учреждениям отдалённого микрорайона Находки продолжится и в новом учебном году в рамках программы «Образование». «Наша ключевая задача - улучшение качества жизни во Врангеле, - отметил Президент Фонда «Восточный Порт» Вадим Байбак. - Для этого мы создали 12 программ социального развития, которые направлены на поддержку национальных проектов: «Безопасность», «Ветераны», «Дети», «Духовное развитие», «Здоровье», «Историческое наследие», «Команда Восточного», «Комфортная среда», «Культура», «Образование», «Социальная поддержка», «Спорт». Работа Фонда системна и долговременна», - подчеркнул Вадим Байбак.

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СПРАВКА

АО «Восточный Порт» (Врангель, Приморский край) — крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля.

АО «Восточный Порт» - порт свободного доступа. Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2018 году составил 24,3 млн тонн.

Предприятие оснащено лучшим современным оборудованием для высокотехнологичной перевалки угля, в частности, крытыми вагоноразмораживателями и вагоноопрокидывателями, стакерами, реклаймерами, крытыми конвейерными линиями и пересыпными станциями, а также судопогрузочными машинами.

АО «Восточный Порт» - первый угольный порт Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». Экологическая безопасность предприятия обеспечивается, в частности, аспирационными системами, системами сухого тумана, водного орошения, ветрозащиты, очистки технических вод, а также тепловизорами и снегогенераторами.

В АО «Восточный Порт» реализован крупнейший частный портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке по строительству Третьей очереди специализированного угольного комплекса, включая создание железнодорожной инфраструктуры. Проект стоимостью более 40 млрд руб. реализован без привлечения государственного финансирования. Весь запланированный объем перевалки обеспечен отечественно грузовой базой. Ввод в эксплуатацию Третьей очереди увеличит грузооборот терминала до 50-55 млн тонн в год.

С целью содействия реализации актуальных проектов, направленных на социальное развитие Врангеля, в АО «Восточный Порт» учрежден Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». Фонд – площадка для прямого, открытого диалога с жителями Врангеля, эффективный механизм поддержки социальной работы. В настоящее время в рамках Фонда определены 12 программ: «Безопасность», «Ветераны», «Дети», «Духовное развитие», «Здоровье», «Историческое наследие», «Команда Восточного», «Комфортная среда», «Культура», «Образование», «Социальная поддержка», «Спорт».

ИСТОЧНИК KP.RU