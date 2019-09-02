2019-09-02T11:59:40+03:00
Общество

Уроки в некоторых школах Приморья перенесли на неделю из-за хорошей погоды

Вместо уроков в классах дети будут ходить на экскурсии и заниматься спортом
Кристина ГРИН
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Занятия в классах для некоторых учеников начнутся лишь 9 сентября.Занятия в классах для некоторых учеников начнутся лишь 9 сентября.Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК
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С наступлением осени в Приморье вернулось лето. Но каникулы все же закончились, и 2 сентября в школы региона пошли больше 200 тысяч учеников. На одной из праздничных линеек присутствовал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Глава региона поздравил детей и их родителей с Днем зданий и сделал любопытное заявление. Хорошая погода может продлить отпуск школьников на неделю, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на администрацию Приморского края.

- Установилась хорошая погода, поэтому некоторые школы приняли решение сделать первую неделю учебного года «неделей здоровья» – в школах дети будут ходить на экскурсии, заниматься спортом, адаптироваться к занятиям, чтобы переход от длительных летних каникул к образовательному процессу был плавным, - говорит Олег Кожемяко, губернатор Приморского края. -Я думаю, что это нормальная практика, и некоторые школы в муниципалитетах, например, в Уссурийске, ее применили

Каникулами это, конечно, назвать сложно, но новость, безусловно, приятная. Так, в школах Уссурийска уроки начнутся лишь 9 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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