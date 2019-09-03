Синоптики Приморья рассказали о траектории филиппинского тайфуна «Линлин»

СЕГОДНЯ 05:48 2019-09-03T05:48:16+03:00

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Есть риск, что сентябрь продолжит «политику» августа обрушит на Приморский край очередные тропические тайфуны. Несколько дней назад регион покинул «Подул». Сейчас он смещается в западном направлении. Циклон движется со скоростью 23 километра в час, к вечеру, по наблюдениям специалистов, он прибудет на побережье Вьетнама, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Тем временем, несмотря на то, что сейчас на большей части Приморья солнечно, расслабляться не стоит. В Филиппинском море зародился новый тайфун «Линлин», который смещается в северо-западном направлении. Третьего сентября его вихрь углубился. По данным специалистов, его давление составило 1000 гПа, а это значит - его можно отнести к тропическому шторму с порядковым номером 13. Сейчас его скорость составляет 25 километров в час.

- Предположительно в конце рабочей недели вихрь достигнет юга Восточно-Китайского моря и в выходные дни может выйти на акваторию Японского моря. Это не окончательная версия его движения, - говорят в пресс-службе Примгидромета. -Учитывая большую заблаговременность, траектория движения может измениться, и о его влияния на погоду Приморья говорить еще рано.

Синоптики держат ситуацию на контроле, при любых изменениях траектории непогоды, население Приморья оповестят.

ИСТОЧНИК KP.RU