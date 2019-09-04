2019-09-04T08:01:43+03:00
Общество

«Машина - это мое личное дело»: Land Cruiser чиновника провалился в яму в Приморье

Так, по мнению пользователей сети, главы районов узнают о состоянии дорог [видео]
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В Хасанском районе в огромную яму провалился дорогостоящий джип.В Хасанском районе в огромную яму провалился дорогостоящий джип.Фото: Социальные сети
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В Хасанском районе в огромную яму провалился дорогостоящий джип. По снимкам, которые молниеносно распространились в сети, создается впечатление, что белоснежный Toyota Land Cruiser кто-то столкнул. Как все произошло на самом деле – загадка. Но вот, что, действительно, интересно. Автор поста заявил, что иномарка принадлежит чиновнику.

«По ситуации видно, как главы районов знают о проблемах в их местности» - заявил автор.

В Приморье Toyota Land Cruiser рухнул в обрыв по дороге на Перевозное.

Позже выяснилось, что машина принадлежит главе Безверховского сельского поселения. Его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

- Машина - это мое личное дело, - рассказывает корреспонденту «КП - Владивосток» Леонид Васюкевич, глава Безверховского сельского поселения. – Давайте лучше поговорим о режиме ЧС и о том, что происходит в регионе после череды тайфунов.

Рассказывать о том, что стало причиной инцидента глава поселения не стал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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