«Машина - это мое личное дело»: Land Cruiser чиновника провалился в яму в Приморье
В Хасанском районе в огромную яму провалился дорогостоящий джип. По снимкам, которые молниеносно распространились в сети, создается впечатление, что белоснежный Toyota Land Cruiser кто-то столкнул. Как все произошло на самом деле – загадка. Но вот, что, действительно, интересно. Автор поста заявил, что иномарка принадлежит чиновнику.
«По ситуации видно, как главы районов знают о проблемах в их местности» - заявил автор.
В Приморье Toyota Land Cruiser рухнул в обрыв по дороге на Перевозное.
Позже выяснилось, что машина принадлежит главе Безверховского сельского поселения. Его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.
- Машина - это мое личное дело, - рассказывает корреспонденту «КП - Владивосток» Леонид Васюкевич, глава Безверховского сельского поселения. – Давайте лучше поговорим о режиме ЧС и о том, что происходит в регионе после череды тайфунов.
Рассказывать о том, что стало причиной инцидента глава поселения не стал.
ИСТОЧНИК KP.RU