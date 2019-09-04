Синоптики назвали день «Х»: мощный тайфун «Линлин» точно обрушится на Приморье

СЕГОДНЯ 14:00 2019-09-04T14:00:24+03:00

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Если в начале недели специалисты еще сомневались на счет того, что тайфун «Линлин» ударит по Приморскому краю, то сейчас прогноз стал более точным. Дождливого бедствия уже не избежать. В данный момент непогода находится над китайским островом Тайвань. В ближайшие выходные стихия приблизится к региону, и он окажется всецело в ее власти, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

«Линлин» испортит погоду в крае уже в ночь на субботу. На юге прольют дожди, уже днем осадки прогнозируются на всей территории региона. Надеяться на то, что в воскресенье распогодится, не стоит. Дожди сохранятся и на второй день. Притом, на западе интенсивность осадков даже увеличится. Ситуация усугубится еще и штормовым ветром – его скорость достигнет 22 метров в секунду, а на побережье до 30 метров в секунду

- Обильные дожди вызовут на большинстве рек подъемы уровней воды. Будут подтоплены некоторые участки дорог, сельхозугодий, хозяйственные объекты, - отмечают в пресс-службе Примгидромета. - При значительной интенсивности осадков не исключены подтопления пониженных территорий ливневым и склоновым стоком, размывы участков дорог.

Синоптики не рекомендуют выезжать к морю в эти выходные и советуют горожанам покинуть места отдыха, пока тайфун вплотную не приблизился к региону.

ИСТОЧНИК KP.RU