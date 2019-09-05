«Досадное недоразумение»: Минпромторг России признал свою ошибку с мостом на ВЭФ-2019

СЕГОДНЯ 04:15 2019-09-05T04:15:33+03:00

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Четвертого сентября на юбилейном восточном экономическом форуме произошел конфуз. На сувенирной печатной продукции Минпромторга России вместо изображения Русского моста, одной из достопримечательностей дальневосточной столицы, гости заприметили подвох. Сооружение было похоже на приморское, но все же отличалось от него. Вскоре выяснилось, что это мост, который расположен в Бангкоке, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Очевидцы даже заметили, как после неудобных вопросов на счет фотографии, представители министерства спрятали продукцию под стол, а потом и вовсе изъяли. Вскоре Минпромторг прокомментировал инцидент в своем аккаунте в сети.

«Друзья, мы признаем ошибку - на буклетах и другой сувенирной продукции к V Восточному экономическому форуму по ошибке было размещено изображение вантового моста в Бангкоке вместо моста на остров Русский. Благодарим гостей мероприятия за внимательность, справедливую критику и указание на ошибку. Досадное недоразумение будет исправлено в кратчайшие сроки. Мы уже печатаем новую продукцию с настоящим Русским мостом!»

Новая продукция должна появиться в павильоне министерства уже сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU