2019-09-05T04:15:33+03:00
Общество

«Досадное недоразумение»: Минпромторг России признал свою ошибку с мостом на ВЭФ-2019

Представители министерства извинились перед гостями форума и пообещали исправить ошибку
Кристина ГРИН
Поделиться:
Сегодня на печатной сувенирной продукции должно появится правильное изображение моста. Фото: Александр Хитров.Сегодня на печатной сувенирной продукции должно появится правильное изображение моста. Фото: Александр Хитров.
Изменить размер текста:

Четвертого сентября на юбилейном восточном экономическом форуме произошел конфуз. На сувенирной печатной продукции Минпромторга России вместо изображения Русского моста, одной из достопримечательностей дальневосточной столицы, гости заприметили подвох. Сооружение было похоже на приморское, но все же отличалось от него. Вскоре выяснилось, что это мост, который расположен в Бангкоке, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Очевидцы даже заметили, как после неудобных вопросов на счет фотографии, представители министерства спрятали продукцию под стол, а потом и вовсе изъяли. Вскоре Минпромторг прокомментировал инцидент в своем аккаунте в сети.

«Друзья, мы признаем ошибку - на буклетах и другой сувенирной продукции к V Восточному экономическому форуму по ошибке было размещено изображение вантового моста в Бангкоке вместо моста на остров Русский. Благодарим гостей мероприятия за внимательность, справедливую критику и указание на ошибку. Досадное недоразумение будет исправлено в кратчайшие сроки. Мы уже печатаем новую продукцию с настоящим Русским мостом!»

Новая продукция должна появиться в павильоне министерства уже сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Дай Бог всем здоровья!»: папа мальчика, пропавшего в тайге две недели назад, поблагодарил поисковиков Приморья
Здание в центре Владивостока рискует превратиться в руины
Погода во Владивостоке на 5 сентября 2019 года: днем до +21 градуса, кратковременный дождь
Асфальт с дырой в человеческий рост может стать новой фотозоной во Владивостоке
Кортежи важных гостей ВЭФ парализовали движение во Владивостоке
Синоптики назвали день «Х»: мощный тайфун «Линлин» точно обрушится на Приморье
Мальчик, пропавший в Приморье две недели назад, рассказал следователям, как выжил в тайге
Погрелись, и хватит: в Приморье возвращаются дожди и грозы
Матч «Адмирал» - «Барыс»: противостояние хоккеистов завершилось со счетом 3:1 в пользу приморского клуба
«Восточный порт» вступил в ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика»
Рассказываем, как добраться до выставки «Улицы Дальнего Востока»
«Машина - это мое личное дело»: Land Cruiser чиновника провалился в яму в Приморье
Специалисты не исключают версию поджога: два дорогих авто сгорели на парковке в Уссурийске
Генпрокуратура впервые открыла свой интерактивный стенд на ВЭФ-2019
Съемочный процесс группы блогеров стал причиной разбирательств ФСБ в аэропорту Владивостока
Погода во Владивостоке на 4 сентября 2019 года: днем до +23 градусов, без осадков
Спортсмены из Приморья завоевали золотые медали на первенстве Европы по кикбоксингу
Просто он еще молодой: 18-летний парень разбился на мопеде
Лучших водителей выбрали в приморском филиале ДРСК
Синоптики Приморья рассказали о траектории филиппинского тайфуна «Линлин»
SUP и тигры среди сопок: виртуальный гид специально для гостей Приморья запустила МТС
Во Владивостоке ищут двух детей, сбежавших из «Паруса надежды»