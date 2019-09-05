Мольбы горожан услышаны: популярную размытую дорогу восстанавливают во Владивостоке

СЕГОДНЯ 15:31 2019-09-05T15:39:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Во Владивостоке начался ремонт одной из популярных дорог в районе 3-ей Рабочей. Трасса, напоминающая после тайфунов фронтовую, вскоре преобразится. Корреспондент «Комсомолки» побывал на ремонтируемом участке на Красного Знамени и оценил ход работ.

Работы кипят даже ночьюФото: Милана СОКОЛ

Жители и гости приморской столицы около недели вынужденно «убивали» ходовку своих авто, двигаясь по проспекту Красного Знамени к кольцу 3-ей Рабочей. Во время сильных дождей дорога оказалась изрядно размыта, а повсеместные глубокие ямы на ней, заставляли автолюбителей то и дело выезжать на встречную полосу. На протяжении этого времени на разбитом участке образовывались внушительные пробки. К счастью, мучения автомобилистов вскоре закончатся.

На участок стянута дорожная техникаФото: Милана СОКОЛ

Накануне рабочие уже частично сняли старое покрытие, в данный момент специалисты занимаются укладкой нового асфальта. Работы на участке ведутся даже в ночное время. Стоит отметить, что на Приморье уже надвигается новый тайфун, вся мощь которого, по прогнозам синоптиков, обрушится 7-9 сентября. Не исключено, что после очередного разгула стихии дорогу снова придется чинить.

Рабочие сняли старое покрытиеФото: Милана СОКОЛ

Началась укладка асфальтаФото: Милана СОКОЛ

Движение на ремонтируемой дороге замедленноФото: Милана СОКОЛ

Мерзкий гость: пятый тайфун ливнями обрушится на Приморье

ИСТОЧНИК KP.RU