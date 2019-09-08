2019-09-08T12:53:16+03:00
Общество

Тайфун «Линлин» размыл мост и отрезал жителей Владивостока от внешнего мира

По словам местных жителей, теперь пожарные и скорая не смогут проехать к домам на Щитовой
Кристина ГРИН
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Все это результаты проделок все того же филиппинского тайфуна «Линлин». Фото:dps.controlВсе это результаты проделок все того же филиппинского тайфуна «Линлин». Фото:dps.control
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Жители домов по улице Щитовой, 36, 38 в отчаянии. Оказалось, что тайфун «Линлин» размыл мост, соединяющий их с внешним миром. Пользователи сети сообщают о том, что из-за того, что сооружение частично разрушено, ни бригада скорой медицинской помощи, ни сотрудники МЧС на пожарных машинах в случае ЧП не смогут к ним добраться.

Все это результаты проделок все того же филиппинского тайфуна «Линлин», во власти которого находится Приморский край. Он обрушил на регион ливневые дожди и ураганный ветер, которые стали причиной инцидентов.

Тем не менее пользователи сети уверяют, что автор поста слишком драматизирует, ведь есть еще несколько дорог, которых стихия обошла стороной. Они остались в целости и сохранности, поэтому связь со внешним миров не потеряна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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