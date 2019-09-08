Падающие деревья, сорванные крыши, улетевшие конструкции – Приморье встречает тайфун «Линлин»

Тайфун «Линлин», пришедший в Приморье с китайского побережья, уже стал причиной коммунальных бедствий в крае. Сорванная обшивка крыш, упавшие деревья, аварии на линии электропередач – далеко не полный список неурядиц, вызванных штормовым ветром. Корреспондент «КП»-Владивосток» пообщался с жителями региона и узнал о последствиях разгула стихии.

Сильный дождь, обрушившийся на Приморье с утра в субботу, оказался причиной подтоплений, особенно досталось Владивостоку. «Комсомолка» подробно рассказывала, как низины дальневосточной столицы в короткие сроки стремительно ушли под воду. К вечеру осадки стали меньше, а вот ветер, набрав новую силу – около 35 метров в секунду, превратился в ураганный. Естественно, что подобные катаклизмы погоды не прошли бесследно.

Лобовое стекло в машине пробила веткаФото: dpscontrol_125rus

Приморские автолюбители сообщают о падении деревьев в различных районах края. Сломанная ветка, приземлилась на авто, припаркованное в районе Первой Речки во Владивостоке. Однако владельцу минивэна крайне повезло, дерево лишь оставило небольшую вмятину на молдинге.

Ветка упала на авто но машина практически не пострадалаФото: Милана СОКОЛ

– Машина была припаркована на проспекте Острякова, выбежал, когда сработала сигнализация. Оказалось мое авто придавило массивной веткой. Думал, она разбила панорамную крышу, но мне сильно повезло, обошлось без серьезных повреждений. Вместе с другими жильцами дома отодвинули ветку и освободили проезд,– поделился житель Владивостока.

Однако не все автомобилисты отделались так легко. По сообщениям очевидцев, ночью упало дерево на припаркованную машину в районе дома № 30 на Жигура. Дерево задело провода и повредило Toyota Mark II, перекрыв проезд во дворе. Еще одна Toyota оказалась подбита из-за падения ветки, на улице Пограничной.

Ещё одна Toyota попала под ударФото: dpscontrol_125rus

Старое дерево ограничило проезд в районе 37-го дома на Сафонова во Владивостоке, опасно накренившись над машинами.

Большая ветка дерева заблокировала дорогу возле дома № 12 на Тобольской, лишь по счастливой случайности обошлось без пострадавших.

Ночью пострадали, как минимум два автовладельца на Угольной. Машины приморцев придавило стволом, упавшим в одном из дворов. Вырванное с корнем дерево упало на детскую площадку на Сахалинской. Верхушка другого дерева приземлилась на косогоре рядом со школой № 73 на Шилкинской. Постышева, проспект 100-летия Владивостоку, Давыдова, Змеинка – это далеко не полный список улиц, на которых упали деревья, проезд на некоторых из них на данный момент невозможен.

– У людей cрывает крыши, вместе с окнами, – поделился участник популярной автомобильной группы Приморья. Парень рассказал, что в районе поселка Зима Южная увидел сорванную с крыши обшивку вместе с гардиной и шторами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="864" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/730740" frameborder="0"></iframe> Часть обшивки сорвало с дома в Надеждинском районе Приморья.Видео: dpscontrol_125rus

Частично обшивки на крыше лишились и жильцы второго подъезда дома №86 на проспект Красного Знамени. Оторванная конструкция буквально зависла над головами прохожих.

Необычное зрелище открылось с утра и жителям района Баляева во Владивостоке. Несколько кабинок биотулетов попросту снесло ветром на дорогу.

Также жители Приморья рассказывают о повреждении электропроводов. Из-за коммунальной аварии накануне остались без света жители Раздольного и частично дома в Кипарисово. Одну из коммунальных бед очевидцам удалось запечатлеть на видео. Упавший кабель стал причиной возгорания деревьев в санатории «Седанка».

По прогнозам синоптиков, в воскресенье дождь и ветер еще будут хозяйничать в различных районах Приморья. 9 сентября под властью китайского тайфуна окажется Хабаровский край.

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