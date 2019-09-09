Современный асфальтобетонный завод «Тайгер Микс» открылся во Владивостоке

СЕГОДНЯ 10:00 2019-09-09T10:00:28+03:00

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В начале сентября, во Владивостоке состоялось открытие нового современного асфальтобетонного завода «Тайгер Микс». В торжественной церемонии открытия приняли участие сотрудники завода, ГК «Востокцемент», представители депутатского корпуса, корпорации развития Дальнего Востока, строительных компаний Владивостока и другие почётные гости.

Руководство и сотрудников асфальтобетонного завода «Тайгер Микс» поздравили депутат Государственной Думы Российской Федерации Владимир Новиков, генеральный директор ГК «Востокцемент» Алексей Сысоев, депутат городской думы Станислав Примаченко, региональный директор компании Ammann по Дальнему Востоку Олег Авакин, генеральный директор «Единого центра снабжения-ДВ» Максим Лебедев.

Завод по производству сухих строительных смесей «Тайгер Микс» начал работу в 2016 году. Предприятие является резидентом Свободного порта Владивосток. Для завода это неоспоримое преимущество, позволяющее снизить себестоимость продукции без потери качества.

- Идея расширить производство и приобрести асфальтобетонный завод появилась меньше года назад, - отметил в ходе церемонии открытия генеральный директор ООО «Тайгер Микс» Илья Немальцын. - Процесс был относительно недолгим: от идеи и выбора поставщика до ввода объекта в эксплуатацию прошло 8 месяцев.

- Мне очень приятно, что во время проведения Восточного экономического форума, который пять лет назад своим решением открыл президент Российской Федерации Владимир Путин, реализуется программа по развитию Дальнего Востока. Приятно, что открытие нового предприятия связано и с законом о Свободном порте Владивосток, - подчеркнул депутат Госдумы Владимир Новиков. - Я приехал убедиться, что завод самый передовой, что он экологически чистый, что продукция завода будет очень качественной. Мне приятно видеть много молодых лиц среди сотрудников завода, потому что многие программы по развитию Дальнего Востока направляются на закрепление молодёжи в регионе. Удачи, успехов, пусть каждый трудовой день приносит радость, чтобы вы с огромным удовольствием шли и производили для нас – жителей дальневосточного региона - хороший асфальтобетон.

Основным поставщиком инертных и других материалов для компании «Тайгер Микс» является «Востокцемент». В ходе выступления генеральный директор ООО «Востокцемент» Алексей Сысоев отметил успешное сотрудничество предприятий.

- Открытие современнейшего асфальтобетонного завода – знаменательное для Владивостока событие. Что стоит за словом «современный»? Экологичность - производство не будет загрязнять наш родной город Владивосток, а также высокое качество производимой продукции. Качество асфальта – это качество дорог. Это то, что необходимо нашему городу, - сказал Алексей Сысоев. - В бизнесе существуют очень важные понятия – взаимодействие и партнёрство. Также есть понятие общих задач и целей – это развитие экономики и общества. Группа компаний «Востокцемент» является основным поставщиком всех материалов для «Тайгер Микс». И это взаимодействие можно назвать ярким примером синергии двух производств, достижения производственных целей, решения поставленных задач, и как итог - развитие экономики.

Поставщиком оборудования для асфальтобетонного завода «Тайгер Микс» стала компания Ammann - мировой лидер в производстве бетоносмесительных установок.

- Ammann – это швейцарская компания, которая применяет все необходимые технологии и инновации. Все оборудование отличает высокая степень конструкторской проработки, надежность, экономичность и экологичность, - перечислил региональный директор компании Ammann по Дальнему Востоку Олег Авакин.

В ближайшее время продукция нового завода «Тайгер Микс» - все основные марки и типы асфальта – будет представлена на рынке строительных материалов.

- Сбытовой компании «Единый центр снабжения-ДВ» посчастливилось стать представителем по реализации и продвижению продукции вот этой замечательной компании «Тайгер Микс», которая сегодня запускает такой современный промышленный комплекс – асфальтовый завод! Уверен, продукция АБЗ «Тайгер Микс» позволит строить быстро и качественно, обеспечит надежность и безопасность возводимых объектов и сооружений. Особую значимость открытию АБЗ придаёт тот факт, что сейчас в Приморье, как и во всём дальневосточном регионе, возводится такое количество грандиозных объектов, равных которым не было во всей его истории. Это социально значимые стройки и федеральные проекты. Ваш завод и коллектив, без сомнения, внесет свой весомый вклад в работу по благоустройству города, строительству дорог, обустройству придомовых территорий, - подчеркнул генеральный директор «Единого центра снабжения-ДВ» Максим Лебедев

Поскольку асфальтобетонный завод «Тайгер Микс» находится в морском городе, по славной флотской традиции Илья Немальцын и Алексей Сысоев разбили об стену завода бутылку шампанского - на удачу.

Далее гости мероприятия стали свидетелями начала производства: первые 25 тонн асфальта были отгружены в самосвал и доставлены на площадку, где рабочие продемонстрировали азы дорожных ремонтных работ. С помощью асфальтоукладчика и другой специализированной техники участок на территории завода был заасфальтирован и выровнен.

После успешной презентации продукции гостей – представителей строительных компаний Владивостока - ждал приятный сюрприз. Здесь состоялся розыгрыш 25 тонн асфальта: в лототрон положили карточки с указанными названиями компаний, хорошо перемешали, а затем достали одну из них. Случай выбрал ООО «ДорРемСтрой». Представитель компании Геннадий Кравчук отметил, что рад выиграть такой приз, ведь продукция «Тайгер Микс» - самого высокого качества.

- Сегодня мы выдали первую асфальтобетонную смесь, далее будет произведена отладка оборудования и в течение нескольких дней завод выйдет на проектную мощность, - сообщил Илья Немальцын. - Новый завод будет производить до двухсот десяти тонн асфальтобетона в час.

ИСТОЧНИК KP.RU