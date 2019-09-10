Героя-морпеха, спасшего тонущего мужчину в Приморье, представят к награде

СЕГОДНЯ 04:12 2019-09-10T04:12:27+03:00

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Илья Дулеба стал героем, когда спас тонущего мужчину в бухте Стеклянная во время шторма. Сотни человек наблюдали за тем, как приморец уходил под воду. Волны были слишком высокими, поэтому никто не решался броситься в воду, чтобы вытащить человека на берег. Рисковали сами уйти ко дну.

В схватку со стихией вступил 26-летний парень, который служит в морской пехоте. Он вытащил тонущего мужчину из моря и спас ему жизнь, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Пользователи сети и очевидцы героического поступка Ильи были уверены в том, что парня нужно наградить. Но тогда о спасителе ничего не знали, даже имени. Дали ему псевдоним - Красавчик.

10 сентября стало известно о том, что Тихоокеанский флот принял решение наградить контрактника за проявление мужества при спасении человека. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ. Командование уже дало распоряжение подготовить соответствующие документы.

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ИСТОЧНИК KP.RU