2019-09-11T04:22:54+03:00
Происшествия

Следователи арестовали женщину, утопившую пятилетнего сына и грудную дочь на Камчатке

Матери предъявили обвинения в убийстве двух малолетних детей
Кристина ГРИН
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Екатерина утопила своих детей из-за измены мужа.Екатерина утопила своих детей из-за измены мужа.Фото: Социальные сети
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27-летней жительнице Вилючинска предъявили обвинения в совершении тяжкого преступления. Напомним, что Екатерина 9 сентября привязала к себе вниз головой пятилетнего сына, взяла на руки грудную дочь и пошла в воду в бухте Крашенинникова. Крики услышал проходящий мимо мужчина, который тут же позвонил в полицию и вызвал скорую помощь. К сожалению, помочь удалось не всем. Пятилетний мальчик скончался в больнице, новорожденная девочка захлебнулась и умерла на месте, в живых осталась лишь мать. Как говорят местные жители и знакомые женщины, Екатерина пошла на такое преступления из-за предательства мужа.

По факту смерти детей следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних лиц». Екатерина несколько дней провела в СИЗО. Накануне суд вынес ей меру пресечения на время следствия.

- В отношении женщины по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю. - В настоящее время по уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз.

За совершение преступления женщине грозит до 20 лет лишения свободы. Однако прежде нужно провести ряд экспертиз, по результатам которых станет ясно, убивала ли Екатерина в состоянии аффекта. Появится определенность и в части психического здоровья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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