Часть поселка Щитовая четвертые сутки отрезана от цивилизации из-за рухнувшего моста

СЕГОДНЯ 10:34 2019-09-11T10:35:44+03:00

Люди ежедневно рискуют собственным здоровьем, проходя по обвалившемуся мосту. Другого прохода здесь попросту нет. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

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После проливных дождей в районе бухты Горностай обвалилась часть мостового перехода, из-за чего проезд к домам поселка Щитовая оказался весьма затруднен. Это была единственная нормальная для легковых автомобилей дорога - по резервной ветке могут проехать разве что внедорожники в хорошую погоду.

Часть поселка Щитовая вот уже четвертые сутки остается отрезанной от цивилизации из-за рухнувшего моста. Проливные дожди подмыли ветхое инженерное сооружение, из-за чего произошел обвал секции.

Сейчас уровень воды в реке Щитовая невелик, но преодолеть ее, не замочив ноги, весьма затруднительноФото: Алексей САМУСЬКОВ

Сейчас проезд к домам на другой стороне моста есть, однако качество резервной грунтовой дороги оставляет желать лучшего. Во время проливных дождей проезд по этой дороге и вовсе становится невозможным.

С одной стороны рухнувшего моста натянули красно-белую ленту, с другой - выставили забор. Все говорит о том, что движение, равно как и проход по поврежденному мосту, опасны для жизни. Тем не менее, ввиду отсутствия каких-либо обходных путей, жители и гости поселка вынуждены передвигаться именно через обрушенную секцию моста. Здесь даже специально положили доску для удобства пешеходов, чтобы не пришлось слишком высоко задирать ноги.

У жителей поселка попросту больше нет вариантов, чтобы добраться к своим домамФото: Алексей САМУСЬКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU