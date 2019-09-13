2019-09-13T10:03:20+03:00
Происшествия

Пятница, 13-е: четыре автомобиля дотла сгорели в Приморье

Жители связывают происшествие с мистическим днем
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Не исключается возможность поджога. Источник фото: mark2_cheНе исключается возможность поджога. Источник фото: mark2_che
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Сегодня утром четыре машины дотла сгорели на стоянке Сахпоселка в Уссурийске. По словам свидетелей, пожар произошел в районе 4-5 утра. Чужую беду в социальных сетях стали связывать с так называемым днем «неприятностей» или по-другому «пятницей, 13», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Существует поверье, что именно в этот день стоит ожидать неудач. Поэтому как только в мире происходит что-то из ряда вон - люди находят в новости мистику. Так случилось и в этот раз. Как только в соцсетях опубликовали фотографию со сгоревшими авто, жители стали писать про бедовую связь с 13 числом.

- Пятница 13! Это сделал Фредди Крюгер! – шутят приморцы.

Тогда как кому-то в этот день, наоборот, повезло. Один из жителей рассказал, что у него вчера сработала «чуйка». Она спасла его автомобиль от возможного пожара.

- Вчера хотел туда поставить машину вечером, но решил припарковаться у соседей, - рассказал Александр.

Самим же владельцам авто сейчас совсем не до обсуждений. Среди сгоревших дотла машин есть и грузовик, и автобус. Существует большая вероятность того, что они являлась не только средством передвижения, но и способом заработка на жизнь.

Напомним, что не так давно на парковке в Уссурийске сгорели еще две машины примерно в то же самое время. Специалисты называют его самым криминальным в сутках, поскольку чаще в этот час и происходят поджоги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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