2019-09-14T07:23:11+03:00
Общество

В Приморье в сентябре закроют проед по аварийному мосту в Штыково

Движение на время ремонта будет осуществляться через временную переправу
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В Приморье в сентябре закроют движение по аварийному мосту в Штыково. Одновременно с этим будет запущено движение по временному мосту через реку Артёмовка, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".

Временное сооружение - средний разборный мост, который выдержит нагрузки всех видов транспорта. Его длинна составит 32 метра. После того, как откроют движение по объездному пути, начнется разбор аварийного моста и строительство нового.

Длина нового моста вместе с подходами составит один километр, самого моста – 169 метров. Он будет двухполосным с шириной проезжей части 7,5 метров, с техническим проходом с одной стороны и тротуаром шириной 2,25 метра с другой стороны. Также здесь будет установлено освещение. Работы планируют завершить к 31 июля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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