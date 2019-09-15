2019-09-15T13:33:01+03:00
Происшествия

Следователи начали проверку по факту исчезновения вертолета Eurocopter в Якутии

На борту пропавшего вертолета находятся три человека
Сергей БАЛАНОВ
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Оймяконский район и озеро Аяма, откуда вертолет взлетелОймяконский район и озеро Аяма, откуда вертолет взлетел
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Сотрудники Восточно-сибирского следственного управления на транспорте начали доследственную проверку по факту исчезновения вертолета Eurocopter BO-105 с тремя людьми в Оймяконском районе Республики Саха (Якутия).

Вертолет, принадлежащий золотодобывающей компании, вылетел 13 сентября в 18:00 по местному времени из поселка Усть-Нера в сторону озеро Аяма в 200 километрах к западу. Борт должен был перевезти рыбу. Совершив посадку в районе озера, Eurocopter снова поднялся в небо и полетел на рыболовецкую базу в устье ручья Уточан, но до пункта назначения не добрался и перестал выходить на связь.

На борту вертолета находились пилот и два пассажира.

На поиски, по данным МЧС, вылетели два частных вертолета, принадлежащих другим артелям. Сами спасатели пока не привлекались.

Поиск пока не дал результатов, он осложняется гористой местностью. Недавно в Оймяконском районе прошел снег.

По данным следователей, вертолет Eurocopter BO-105, принадлежит ООО «Маяк». Согласно открытым источникам, в Якутии зарегистрировано несколько компаний с таким названием, но у всех у них в качестве основного вида деятельности указано - добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы). Одно из них зарегистрировано два года назад как раз в поселке Усть-Нера, однако телефоны предприятия не отвечают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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