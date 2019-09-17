2019-09-17T06:07:40+03:00
Общество

Инспекторов ДПС, спасших семимесячную девочку, наградили во Владивостоке

Сотрудники во время пробки помогли родителям Мальвины доехать до больницы
Кристина ГРИН
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Сотрудникам полиции вручили благодарственные письма. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.Сотрудникам полиции вручили благодарственные письма. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
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Свершилось. Героев наградили. Накануне генерал-майор полиции Николай Афанасьев, начальник приморского УМВД, вручил благодарственные письма двум инспекторам ГИБДД. Лейтенанты полиции Евгений Мельничук и Ариф Мурадханов, по мнению руководства, являются образцом выполнения служебных обязанностей, проявили высокую гражданскую сознательность и неравнодушие к чужой беде.

Напомним, что инспекторы ДПС, когда во Владивостоке были жуткие пробки, помогли семье Назаренко с младенцем объехать все машины и добраться до больницы за считанные минуты. Семимесячной Мальвине по дороге стало плохо, родители не на шутку испугались за ее здоровье, но не знали, что им делать. Выехать из пробки было просто невозможно. К счастью, в сложившейся ситуации им помогли правоохранители. Чтобы отметить поступок лейтенантов, их в торжественной обстановке наградили.

- Генерал-майор полиции Николай Афанасьев вручил Дарье Назаренко букет цветов, а малышке мягкую игрушку и пожелал не попадать больше в подобные ситуации, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. -Дарья – мама девочки еще раз выразила свою признательность сотрудникам полиции и назвала их настоящими героями, так как благодаря им, жизнь девочки осталась вне опасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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