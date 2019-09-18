2019-09-18T12:30:42+03:00
Общество

Открылся прием заявок на участие в шествии «тигриных» колонн во Владивостоке

Поучаствовать могут все жители и гости города
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Праздничные колонны будет оценивать жюриПраздничные колонны будет оценивать жюри
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Открылся прием заявок на участие в карнавальном шествии во Владивостоке в День тигра, 29 сентября. Школьников, студентов, представителей общественных объединений, да, в общем, всех-всех жителей и гостей города организаторы призывают поучаствовать, сообщает «Комсомольская правда – Владивостока» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Маршрут шествия по Океанскому проспекту тот же - от Дворца детского творчества до центральной площади. На ней будет проходить праздничная программа. Куда входят локальные площадки и вечерний концерт. Хедлайнерами мероприятия станут музыкальные группы «Серьга» и Uma2rman.

Жители могут поучаствовать в конкурсе колон, но для этого необходимо зарегистрироваться. Самые яркие и музыкальные коллективы наградят денежным сертификатом от АНО «Амурский тигр» и дипломом.

Жюри будет оценивать единую концепцию колонны. Ее соответствие экологической, то есть, «тигриной» тематике. Общую яркость команды и отдельных участников. На решение судей повлияет количество человек в колонне и наличие визуальных материалов. К ним относятся плакаты, флажки, транспаранты и т.д. А последний, но не менее важный критерий – подача во время прохождения в шествии.

Прием заявок продлится до 25 сентября. Вне конкурса тоже можно прошествовать.

Кстати, традиционно в День тигра перекроют некоторые участки дорог. Время и точные места можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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