СК и прокуратура разберутся в скандале с избиением мальчика-инвалида в колледже Приморья
На минувшей неделе в Приморском индустриальном колледже в Арсеньеве случился конфликт между первокурсниками. Ссора подростков перетекла в потасовку. В итоге 17-летняя девочка побила своего сокурсника-инвалида. 16-летнему парню пришлось обращаться за помощью в больницу. Отдельная комиссия образовательного учреждения сейчас занимается выяснением всех обстоятельств произошедшего.
В свою очередь проверку инициировали следователи.
- В связи с общественным резонансом следственными органами направлено ходатайство прокурору города Арсеньева о передаче материалов доследованной проверки из органов полиции в органы Следственного комитета, - отметили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.
Безучастной в инциденте не осталась и краевая прокуратура.
- Ведомство проверяет соблюдение законодательства об образовании, а также надлежащую организацию профилактической работы с учащимися. В рамках проверки будет дана оценка и деятельности органов профилактики правонарушений несовершеннолетних, - сказали в пресс-службе прокуратур в Приморского края.
По результатам проверок оба ведомства примут процессуальные решения.
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ИСТОЧНИК KP.RU