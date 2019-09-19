2019-09-19T04:08:01+03:00
Общество

СК и прокуратура разберутся в скандале с избиением мальчика-инвалида в колледже Приморья

Оба ведомства инициировали проведение проверки
Кристина ГРИН
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По результатам проверок будут вынесены процессуальные решения.По результатам проверок будут вынесены процессуальные решения.Фото: Социальные сети
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На минувшей неделе в Приморском индустриальном колледже в Арсеньеве случился конфликт между первокурсниками. Ссора подростков перетекла в потасовку. В итоге 17-летняя девочка побила своего сокурсника-инвалида. 16-летнему парню пришлось обращаться за помощью в больницу. Отдельная комиссия образовательного учреждения сейчас занимается выяснением всех обстоятельств произошедшего.

В свою очередь проверку инициировали следователи.

- В связи с общественным резонансом следственными органами направлено ходатайство прокурору города Арсеньева о передаче материалов доследованной проверки из органов полиции в органы Следственного комитета, - отметили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

Безучастной в инциденте не осталась и краевая прокуратура.

- Ведомство проверяет соблюдение законодательства об образовании, а также надлежащую организацию профилактической работы с учащимися. В рамках проверки будет дана оценка и деятельности органов профилактики правонарушений несовершеннолетних, - сказали в пресс-службе прокуратур в Приморского края.

По результатам проверок оба ведомства примут процессуальные решения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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