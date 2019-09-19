Спортсмены, пострадавшие в морской аварии во Владивостоке, час добирались до берега вплавь

СЕГОДНЯ 10:47 2019-09-19T10:47:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Инцидент случился 15 сентября в Амурском заливе недалеко от острова Елены, на выходе из Босфора. Крупный катер протаранил небольшую яхту. В судне образовалась пробоина, вода быстро заполнило плавсредство, и оно начало идти ко дну. Спортсменам яхт-клуба пришлось вплавь добираться до берега. Дорога заняла порядка часа. К счастью, на всех были спасательные жилеты, и никто в результате происшествия не пострадал, но к врачу с переломами все же обратились.

- Владельцев яхты «Азарт», которая пострадала от столкновения и ушла на дно, мы хорошо все знаем. Спортсмены неспроста приняли решение добираться вплавь, вероятно, спасти судно не было ни единой возможности, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Яна Коноплицкая, пресс-секретарь яхт-клуба «Семь футов». – Сейчас обстоятельством произошедшего занимаются соответствующие ведомства.

Кстати, внутреннее расследование проводили и сами спортсмены. У них уже есть предположение, кто мог протаранить их яхту и скрыться с места морской аварии. Обвинения пока никто не выдвигает, но есть вероятность, что это туристический катер «Борус». Пока сотрудники ГИМС выясняют однозначного нарушителя, спортсмены намерены поднять со дна потонувшее судно.

ИСТОЧНИК KP.RU