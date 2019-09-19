2019-09-19T10:47:02+03:00
Общество

Спортсмены, пострадавшие в морской аварии во Владивостоке, час добирались до берега вплавь

По предварительной версии, виновник происшествия – катер «Борус»
Кристина ГРИН
Поделиться:
На снимке предполагаемый виновник морской аварии. Фото: предоставлено очевидцем.На снимке предполагаемый виновник морской аварии. Фото: предоставлено очевидцем.
Изменить размер текста:

Инцидент случился 15 сентября в Амурском заливе недалеко от острова Елены, на выходе из Босфора. Крупный катер протаранил небольшую яхту. В судне образовалась пробоина, вода быстро заполнило плавсредство, и оно начало идти ко дну. Спортсменам яхт-клуба пришлось вплавь добираться до берега. Дорога заняла порядка часа. К счастью, на всех были спасательные жилеты, и никто в результате происшествия не пострадал, но к врачу с переломами все же обратились.

- Владельцев яхты «Азарт», которая пострадала от столкновения и ушла на дно, мы хорошо все знаем. Спортсмены неспроста приняли решение добираться вплавь, вероятно, спасти судно не было ни единой возможности, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Яна Коноплицкая, пресс-секретарь яхт-клуба «Семь футов». – Сейчас обстоятельством произошедшего занимаются соответствующие ведомства.

Кстати, внутреннее расследование проводили и сами спортсмены. У них уже есть предположение, кто мог протаранить их яхту и скрыться с места морской аварии. Обвинения пока никто не выдвигает, но есть вероятность, что это туристический катер «Борус». Пока сотрудники ГИМС выясняют однозначного нарушителя, спортсмены намерены поднять со дна потонувшее судно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вопрос с повышением зарплаты мэру Владивостока завис
В Приморье разгорается скандал: водитель автобуса с туристами напал на журналиста
Вадим Байбак: работа в рамках КСТП даст АО «Восточный Порт» мощный импульс для дальнейшего развития
Восемь северокорейских браконьеров выдворены из Приморья
Константин Богданенко сложил полномочия врио вице-губернатора Приморья
Судебный пристав пришел за нарушителем, а в гостях случайно обнаружил подозреваемого в уголовном преступлении
Водитель катера в Приморье сбил яхту и оставил на погибель трех ее пассажиров
Вместе с соей из Приморья в Китай хотели вывезти опасные для здоровья людей семена амброзии
СК и прокуратура разберутся в скандале с избиением мальчика-инвалида в колледже Приморья
АО «Восточный Порт» приняло участие в работе международной отраслевой конференции
Пострадавшие после стычки с браконьерами КНДР пограничники госпитализированы в Приморье
Массовое ДТП в Приморье: камАЗ врезался в междугородний автобус, а тот зацепил легковушку
Водитель маршрутки переехал ногу пенсионерке во Владивостоке
Погода во Владивостоке на 19 сентября 2019 года: днем до +18 градусов, без осадков
Открылся прием заявок на участие в шествии «тигриных» колонн во Владивостоке