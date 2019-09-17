2019-09-17T18:05:42+03:00
Общество

«Мы их спасаем от тайфунов, они в нас стреляют»: что приморцы думают о нападении корейцев на ФСБ

Подавляющее большинство уверено, что все произошедшее – последствие вседозволенности
Кристина ГРИН
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Что, по вашему мнению, улучшит ситуацию с браконьерами в Приморье?Что, по вашему мнению, улучшит ситуацию с браконьерами в Приморье?Фото: скриншот с видео
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17 сентября стало известно о том, что браконьеры с северокорейских шхун напали на пограничников в Японском море. Произошло все это во время рейда, когда сотрудники управления осматривали судно иностранных матросов. 21 преступника с одного судна удалось задержать сразу. Со второй шхуной, на борту которого находилось порядка 45 матросов, возникли проблемы.

Военнослужащие столкнулись с вооруженным нападением. Известно, что травмы разной степени тяжести получили трое пограничников. Позже были задержаны все браконьеры, сейчас их конвоируют в Находку для дальнейшего разбирательства. Разумеется, что здесь не обойдется без уголовного дела и дальнейшего приговора суда.

Тема для жителей региона резонансная. Молчать уже никто не намерен. «Комсомольская правда - Владивосток» собрала мнения жителей Приморского края о беспределе северокорейских браконьеров.

- Вот и началось. Это все безнаказанность со стороны наших погранцов, когда допускали их в укрытие в наших водах «якобы» для пережидания циклонов. Дальше будет хуже. Сами виноваты.

- Мы их спасаем, а они нас убивают…

- Корейцы во вкус вошли! Мешают всякие им рыбачить!

- Полный беспредел.

- Началось в колхозе утро... это и следовало ожидать. А дальше что?

- Они думали, что северокорейцев легко заломить, они по 25 лет служат, из них половина шпионов.

- Вот к чему приводит вседозволенность. Давно пора ими заниматься, чувствуют свою безнаказанность и лезут к нам со всех щелей, зная, что им ничего не будет!

- Ага, три года северокорейцы под предлогом тайфунов обворовывали наши бухты, а теперь хотите, чтобы они не нападали. Где погранцы были в конце августа - начале сентября, когда воды не видно было от их шхун? Может, сейчас хоть погранвойска возьмутся за них.

- Непонятные действия воинов пограничников! Зачем так далеко ходить за браконьерами соседнего государства, целых 180 миль. Выходишь с Находки 12 миль, и они тянутся всей своей шайкой до самого Сахалина! Обыкновенная отписка.

- Некогда этой фигней заниматься, Хабенский приехал, и кинофестиваль идет!

Разумеется, безнаказанным никто из браконьеров не останется. Скорее всего, их ждет нешуточный приговор с реальным лишением свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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