2019-09-21T05:30:51+03:00
Происшествия

Пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке локализован

Тушение огня продолжается [фото, видео]
Кристина ГРИН
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Точная причина возгорания пока неизвестна. Фото:alexander_khitrovТочная причина возгорания пока неизвестна. Фото:alexander_khitrov
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По информации краевого МЧС, по состоянию на 9:40, пожар в торговом центре «Максим» полностью локализован. Напомним, что информация о возгорании поступила на пульт дежурному ранним утром. Спустя шесть минут на место прибыли сотрудники ведомства. Огонь распространялся стремительно. Вскоре от крыши не осталось и следа, а площадь горения составила 1000 квадратных метров.

Локализация длилась больше двух часов. Фото: Милана СОКОЛ

Локализация длилась больше двух часов.Фото: Милана СОКОЛ

Хроонология тушения пожара в ТЦ "Максим".

- В результате происшествия пострадавших нет, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю. -В ликвидации пожара задействованы 56 человек личного состава и 19 единиц техники. Тушение пожара продолжается.

Никто в результате происшествия не пострадал. Фото: Милана СОКОЛ

Никто в результате происшествия не пострадал.Фото: Милана СОКОЛ

Пожар в ТЦ «Максим»..Милана СОКОЛ

Тем временем никого их предпринимателей в здание не пускают, поэтому оценить причиненный ущерб не представилось возможным. В ТЦ кроме бутиков одежды, расположены фудкорты, ювелирный, цветочный и магазин техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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