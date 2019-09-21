Пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке локализован

СЕГОДНЯ 03:55 2019-09-21T05:30:51+03:00

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По информации краевого МЧС, по состоянию на 9:40, пожар в торговом центре «Максим» полностью локализован. Напомним, что информация о возгорании поступила на пульт дежурному ранним утром. Спустя шесть минут на место прибыли сотрудники ведомства. Огонь распространялся стремительно. Вскоре от крыши не осталось и следа, а площадь горения составила 1000 квадратных метров.

Локализация длилась больше двух часов.Фото: Милана СОКОЛ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/733362" frameborder="0"></iframe> Хроонология тушения пожара в ТЦ "Максим".

- В результате происшествия пострадавших нет, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю. -В ликвидации пожара задействованы 56 человек личного состава и 19 единиц техники. Тушение пожара продолжается.

Никто в результате происшествия не пострадал.Фото: Милана СОКОЛ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/733358" frameborder="0"></iframe> Пожар в ТЦ «Максим»..Милана СОКОЛ

Тем временем никого их предпринимателей в здание не пускают, поэтому оценить причиненный ущерб не представилось возможным. В ТЦ кроме бутиков одежды, расположены фудкорты, ювелирный, цветочный и магазин техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU