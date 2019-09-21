Пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке локализован
По информации краевого МЧС, по состоянию на 9:40, пожар в торговом центре «Максим» полностью локализован. Напомним, что информация о возгорании поступила на пульт дежурному ранним утром. Спустя шесть минут на место прибыли сотрудники ведомства. Огонь распространялся стремительно. Вскоре от крыши не осталось и следа, а площадь горения составила 1000 квадратных метров.
Локализация длилась больше двух часов.Фото: Милана СОКОЛ
Хроонология тушения пожара в ТЦ "Максим".
- В результате происшествия пострадавших нет, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю. -В ликвидации пожара задействованы 56 человек личного состава и 19 единиц техники. Тушение пожара продолжается.
Никто в результате происшествия не пострадал.Фото: Милана СОКОЛ
Пожар в ТЦ «Максим»..Милана СОКОЛ
Тем временем никого их предпринимателей в здание не пускают, поэтому оценить причиненный ущерб не представилось возможным. В ТЦ кроме бутиков одежды, расположены фудкорты, ювелирный, цветочный и магазин техники.
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ИСТОЧНИК KP.RU