Прокуратура взялась за пожар на плавбазе «Петр Житников» на Итурупе
ЧП на плавбазе «Петр Житников» в 48 километрах от Итурупа случилось сегодня, 24 сентября. Пожар. На борту горящего судна находились больше 400 человек. В акватории Тихого океана неподалеку, к счастью, были два судна, которые смогли принять большую часть моряков к себе на корабли.
Выяснилось, что эвакуировались порядка 350 человек, еще 50 остались на горящей плавбазе,чтобы проконтролировать ситуацию. Члены экипажа своими силами потушили возгорание в консервном цеху.
Безучастными не остались и сотрудники прокуратуры. Надзорное ведомство инициировало проведение доследственной проверки.
Известно что пострадавшее судно приписано к порту Владивосток и принадлежит приморской компании «Дальморепродукт». Скорее всего, его буксируют в Находку.
- Прокурорами проводятся проверки исполнения законодательства о безопасности мореплавания, а также при проведении спасательной операции, - отметили в пресс-службе ДВТП.
По результатам проверки сотрудники ведомства примут процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU