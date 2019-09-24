Прокуратура взялась за пожар на плавбазе «Петр Житников» на Итурупе

СЕГОДНЯ 05:36 2019-09-24T05:36:49+03:00

На борту судна до сих пор находятся порядка 50 моряков

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ЧП на плавбазе «Петр Житников» в 48 километрах от Итурупа случилось сегодня, 24 сентября. Пожар. На борту горящего судна находились больше 400 человек. В акватории Тихого океана неподалеку, к счастью, были два судна, которые смогли принять большую часть моряков к себе на корабли.

Выяснилось, что эвакуировались порядка 350 человек, еще 50 остались на горящей плавбазе,чтобы проконтролировать ситуацию. Члены экипажа своими силами потушили возгорание в консервном цеху.

Безучастными не остались и сотрудники прокуратуры. Надзорное ведомство инициировало проведение доследственной проверки.

Известно что пострадавшее судно приписано к порту Владивосток и принадлежит приморской компании «Дальморепродукт». Скорее всего, его буксируют в Находку.

- Прокурорами проводятся проверки исполнения законодательства о безопасности мореплавания, а также при проведении спасательной операции, - отметили в пресс-службе ДВТП.

По результатам проверки сотрудники ведомства примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU