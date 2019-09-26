Эвакуированных моряков с горящей плавбазы «Петр Житников» доставят во Владивосток

СЕГОДНЯ 03:18 2019-09-26T03:18:03+03:00

Аварийная бригада продолжает бороться с пожаром на судне

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361 моряка с горящего плавзавода «Петр Житников» эвакуировали на остров Шикотан. Там, по поручению губернатора, их обеспечили горячим питанием и всем необходимым, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

- Работа по оказанию помощи экипажу находится на контроле главы региона. Чтобы оперативно решать все возникающие проблемы, правительство взаимодействует с судовладельцами. Всех моряков с течение трех дней доставят во Владивосток, - рассказал Алексей Белика, и.о. губернатора Сахалинской области.

Владивосток является портом приписки «Петра Житникова», поэтому и экипаж доставят именно сюда. Для этих целей авиакомпания запустила два чартерных рейса «Южно-Сахалинск - Владивосток».

- Первые группы пассажиров уже отправились во Владивосток. Всего с загоревшейся плавбазы «Петр Житников» эвакуировали более 360 человек. Сахалинцев среди них нет. Сейчас члены экипажа находятся в общежитиях, гостинице, больнице, пожарной части и спортивном комплексе на острове Шикотан, - отмечают в пресс-службе правительства.

Более того, аварийной бригаде удалось запустить двигатель «Петра Житникова», поэтому судно на своем ходу прибудет на Итуруп.

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ИСТОЧНИК KP.RU