Руководители таможенных органов Китая посетили АО «Восточный Порт»

СЕГОДНЯ 04:30 2019-09-26T04:44:51+03:00

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Делегация начальников приграничных таможенных органов КНР посетила Третью очередь современного высокотехнологичного специализированного угольного комплекса АО «Восточный Порт», официальный запуск которой состоялся три недели назад на Восточном экономическом форуме. Визит прошёл в рамках обмена опытом российских и китайских специалистов таможенной службы на паритетной основе.

- Во время таких стажировок проводятся лекции и выездные занятия, в ходе которых китайские таможенники знакомятся с организацией работы на железнодорожных, морских и других пунктах пропуска. Гости сегодня посетили МПП Восточный и АО «Восточный Порт». Интерес таможенников КНР к стивидорной компании вызван, главным образом, организацией здесь перевалки угля высокотехнологичным закрытым способом, во многом уникальным для нашей страны. К тому же Китай – один из основных экспортёров российского каменного угля, - отметил замдекана факультета повышения квалификации Владивостокского филиала Российской таможенной академии Борис Филичев.

Высокопоставленные гости из Поднебесной вместе с управляющим директором АО «Восточный Порт» Вадимом Байбаком с высоты видовой площадки осмотрели терминал Третьей очереди, при строительстве которой использовались самые современные технологии и оборудование.

- Полностью закрытый комплекс вагоноопрокидывателей — это отдельное помещение, куда под разгрузку подают составы с углем. Здесь вагоны переворачиваются, и груз опускается вниз на глубину более 20 метров. В специальных бункерах формируется поток угля и по подземным галереям его подают на крытые конвейерные ленты, - познакомил гостей с технологией работы терминала Вадим Байбак. - Далее груз следует на склад, затем к судопогрузочным машинам и через них – в трюмы балкеров. Экологическая безопасность работы обеспечивается системами аспирации и «сухого тумана», водного орошения, ветрозащиты и очистки технических вод.

В завершении встречи руководитель стивидорной компании подчеркнул, что запуск в эксплуатацию Третьей очереди в этом году стал знаковым событием для всей экономики Приморского края. По расчётам специалистов, суммарные налоговые отчисления с проекта до 2026 г. составят порядка 25 млрд рублей, будут созданы более 600 новых высококвалифицированных рабочих мест, а объёмы перевалки угля предприятием в страны АТР (в том числе, и Китайскую Народную Республику) увеличатся до 50 – 55 млн тонн.