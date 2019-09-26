Руководители таможенных органов Китая посетили АО «Восточный Порт»
Делегация начальников приграничных таможенных органов КНР посетила Третью очередь современного высокотехнологичного специализированного угольного комплекса АО «Восточный Порт», официальный запуск которой состоялся три недели назад на Восточном экономическом форуме. Визит прошёл в рамках обмена опытом российских и китайских специалистов таможенной службы на паритетной основе.
- Во время таких стажировок проводятся лекции и выездные занятия, в ходе которых китайские таможенники знакомятся с организацией работы на железнодорожных, морских и других пунктах пропуска. Гости сегодня посетили МПП Восточный и АО «Восточный Порт». Интерес таможенников КНР к стивидорной компании вызван, главным образом, организацией здесь перевалки угля высокотехнологичным закрытым способом, во многом уникальным для нашей страны. К тому же Китай – один из основных экспортёров российского каменного угля, - отметил замдекана факультета повышения квалификации Владивостокского филиала Российской таможенной академии Борис Филичев.
Высокопоставленные гости из Поднебесной вместе с управляющим директором АО «Восточный Порт» Вадимом Байбаком с высоты видовой площадки осмотрели терминал Третьей очереди, при строительстве которой использовались самые современные технологии и оборудование.
- Полностью закрытый комплекс вагоноопрокидывателей — это отдельное помещение, куда под разгрузку подают составы с углем. Здесь вагоны переворачиваются, и груз опускается вниз на глубину более 20 метров. В специальных бункерах формируется поток угля и по подземным галереям его подают на крытые конвейерные ленты, - познакомил гостей с технологией работы терминала Вадим Байбак. - Далее груз следует на склад, затем к судопогрузочным машинам и через них – в трюмы балкеров. Экологическая безопасность работы обеспечивается системами аспирации и «сухого тумана», водного орошения, ветрозащиты и очистки технических вод.
В завершении встречи руководитель стивидорной компании подчеркнул, что запуск в эксплуатацию Третьей очереди в этом году стал знаковым событием для всей экономики Приморского края. По расчётам специалистов, суммарные налоговые отчисления с проекта до 2026 г. составят порядка 25 млрд рублей, будут созданы более 600 новых высококвалифицированных рабочих мест, а объёмы перевалки угля предприятием в страны АТР (в том числе, и Китайскую Народную Республику) увеличатся до 50 – 55 млн тонн.