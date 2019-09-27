Реструктуризация - в помощь потребителю

СЕГОДНЯ 07:21 2019-09-27T07:50:21+03:00

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Стоит не оплатить квитанции пару-тройку раз - и потребителям не избежать визитов судебных приставов, начислений пени, ограничений выезда за границу и даже ареста автомобиля. Дальневосточная генерирующая компания предупреждает, что это только некоторые из мер, к которым прибегают энергетики, чтобы вернуть деньги за оказанные коммунальные услуги потребителям - юридическим и физическим лицам Владивостока, Артема и Партизанска. Последние, к слову, задолжали энергокомпании около 2 млрд рублей. Энергетики отмечают, что не могут оказывать услуги теплоснабжения в долг, так как все платежи потребителей идут на ремонт и подготовку теплосетей к отопительному сезону.

В свою очередь, специалисты энергокомпании понимают, что ситуации, по которым потребитель не может оплатить счета и погасить долг, могут быть разными. Приморская генерация (филиал АО «ДГК») идет навстречу жителям края и при наличии задолженности и невозможности ее единовременного погашения предлагает решить проблему с помощью соглашения о реструктуризации.

«Данное соглашение позволяет потребителю рассчитаться с энергокомпанией в течение года: вся задолженность делится на 12 месяцев - именно столько и надо будет ежемесячно оплачивать в рамках соглашения. Важно помнить, что потребителю необходимо в обязательном порядке оплачивать текущие квитанции за теплоснабжение, в противном случае даже одна неоплата является поводом для расторжения соглашения о реструктуризации, - рассказала начальник отдела судебной практики СП «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Юлия Кабановская. - Важно понимать, что энергокомпания всегда идет навстречу должнику. В случае действительно крупной задолженности мы понимаем невозможность должника расплатиться в течение года. Поэтому у таких потребителей есть шанс заключить индивидуальное соглашение - и рассчитываться с задолженностью не год, а два и даже более. После заключения договора и в случае его исполнения потребитель будет защищен от начисления пеней энергокомпанией, судебных исков и визитов приставов, помимо прочего, возобновятся все социальные выплаты, которые были прекращены в связи с образовавшейся задолженностью».

Как заключить соглашение о реструктуризации и расплатиться с долгами перед энергокомпанией?

Приморская генерация представляет пошаговую инструкцию!

Для заключения соглашения о реструктуризации необходимо явиться в абонентский отдел по одному из указанных ниже адресов с паспортом и с документами о праве собственности на квартиру. ВАЖНО: соглашение о реструктуризации может заключить только потребитель, достигший 18 лет!

В абонентском отделе необходимо выяснить, были ли судебные разбирательства в отношении должника. Это важно, так как в случае уже вынесенных судебных решений должнику необходимо будет оплатить пеню и госпошлину.

Оплачиваем отдельно, согласно выданным в абонентском отделе квитанциям, пеню и госпошлину.

Далее потребителю необходимо определиться с периодом, в течение которого он будет погашать накопившуюся перед энергокомпанией задолженность. В стандартном соглашении о реструктуризации этот период составляет год. В случае необходимости увеличения данного периода важно обосновать это решение путем предоставления в энергокомпанию официального письма от потребителя с указанием срока, в течение которого он планирует расплатиться с задолженностью, почему она возникла и почему ему требуется более года на ее погашение.

В течение указанного в договоре о реструктуризации времени оплачивать ежемесячный платеж по долгу - согласно графику платежей, выданному в энергокомпании и в обязательном порядке оплачивать текущие платежи за теплоснабжение.

«Соглашение о реструктуризации не может быть заключено с лицами, с которыми оно уже ранее заключалось, но не исполнялось. Так бывает, что, заключив соглашение, потребитель не платит по текущим платежам или не производит ежемесячный взнос в счет погашения долга, – рассказала начальник отдела судебной практики СП «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Юлия Кабановская. - В таком случае соглашение о реструктуризации не заключается повторно. Помимо этого энергокомпания отказывает в заключении соглашения о реструктуризации людям, которые не смогут ежемесячно выполнять свои обязательства перед компанией в силу своего небольшого дохода».

ВНИМАНИЕ!!!

ДГК просит потребителей обратить внимание, что в случае неоплаты квитанций за теплоснабжение в течение трех месяцев необходимо задумываться о заключении соглашения о реструктуризации. Этого долга может быть достаточно для обращения энергокомпании в суд. В таком случае должнику еще придется оплачивать пеню и пошлину. Как показывает практика, потребители сами не замечают, как быстро начинает увеличиваться задолженность, учитывая, что в осенне-зимний период квитанция за коммунальные услуги пополняется графой «Отопление». Энергетики просят жителей края не копить долги и своевременно оплачивать квитанции, а в случае уже накопившегося долга обращаться в АО «ДГК» за оформлением соглашения о реструктуризации.

По вопросам заключения соглашения о реструктуризации долга, начисления, перерасчета и оплаты горячей воды, тепловой и электрической энергии, начислений пени за просрочку платежа, доставки платежных документов, получения справок, изменений сведений в лицевом счете, качества услуг обращайтесь по следующим адресам и телефонам:

Приморский край, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 8 (пн.-пт. 08.00-18.00, сб. 09.00-17.00, без перерыва);

Приморский край, г. Владивосток, ул. Фирсова, 4 (пн.-пт. 09.00-18.00, без перерыва);

Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 45 (пн.-пт. 09.00-18.00, без перерыва);

Приморский край, п. Трудовое, ул. Лермонтова, 36 (чт. 09.00-18.00, перерыв 13.00-14.00);

«Единый информационный центр» ПАО «ДЭК»: 8-800-100-3-777 (звонок бесплатный).