На мужчину, ударившего ножом девушку в центре Владивостока, завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 10:02 2019-09-27T10:12:27+03:00

Парень сбежал с места преступления, спрыгнул с виадука и сломал ногу. Фото: УМВД по Приморскому краю

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Уголовное дело завели на мужчину, напавшего с ножом на семнадцатилетнюю девушку в центре Владивостока, сегодня, 27 сентября. Подозреваемого могут посадить в тюрьму на срок до 11 лет, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Следственный комитет по Приморскому краю.

Профильное ведомство возбудило дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Санкции статьи зависят от обстоятельств, в том числе и смягчающих.

Официальная версия следствия звучит так: «Мужчина напал на 17-летнюю девушку и нанес ей три удара ножом в шею и грудную клетку. Он пытался скрыться, однако, убегая, спрыгнул с высоты, повредил ногу и был задержан. Девушка позвала на помощь и ей оказана медицинская помощь».

Следственные комитет совместно с сотрудниками полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Допрашивают свидетелей и осматривают место преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU