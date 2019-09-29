2019-09-29T03:55:32+03:00
Общество

Тепло и солнечно: погода на 29 сентября

Во второй половине дня станет довольно ветрено
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Хорошая погода порадует приморцев.Хорошая погода порадует приморцев.Фото: pixabay.com
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В последнее воскресенье сентября погода решила порадовать жителей Приморья. Сегодня, 29 сентября, в крае будет тепло и солнечно, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Примпогоду.

Погодные условия в регионе определяет поле повышенного давления. Осадков не ожидается, однако во второй половине дня в некоторых районах Приморья будет ветрено. Столбик термометра поднимется до +21...+26°C.

В Уссурийске без осадков, ветер южный, со второй половины дня западный умеренный. Воздух прогреется до +23...+25°C.

В Находке также без осадков. Ветер юго-западный, западный, температура воздуха составит +22...+24°C.

Жители и гости Владивостока тоже смогут насладиться солнечной погодой. По заверениям синоптиков, осадки сегодня не ожидаются. Ветер южный, со второй половины западный умеренный. Столбик термометра поднимется до +22...+24°C.

Стоит отметить, что судя по температуре воды, в некоторых районах Приморского края до сих пор можно купаться. Так, в Амурском заливе температура воды составляет +18°C, в бухте Находка +12°C, а в заливе Посьета +20°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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