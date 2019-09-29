2019-09-29T07:11:31+03:00
Спорт

«Экстремально и зрелищно»: во Владивостоке проходит финал международной гонки «На пределе»

Основное событие соревнований проходит сегодня в окрестностях Владивостока
Поделиться:
Специально для спортсменов построили маршрут на водной станции ТОФ. фото: администрация ВладивостокаСпециально для спортсменов построили маршрут на водной станции ТОФ. фото: администрация Владивостока
Изменить размер текста:

Финал Чемпионата России по экстрим-эндуро и международной гонки «На пределе» (On the Edge) проходит во Владивостоке. Их объединили в один этап и растянули на несколько дней. Самое важное событие соревнования - гонка по бездорожьяю, проходит сегодня, 29 сентября, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Так, вчера, 28 сентября, на водной станции ЦСКА (ТОФ) жители и гости Владивостока могли посмотреть на то, как спортсмены проходят первый этап под название «Пролог».

Здесь использовались различные конструкции. фото: администрация Владивостока

Здесь использовались различные конструкции. фото: администрация Владивостока

Как рассказал один из организаторов соревнований, это была квалификация спортсменов. Специально для них прям на водной станции был построен весьма сложный маршрут. Здесь были задействованы конструкции из бревен, покрышек, деревянных катушек и валунов.

Второй этап чемпионата - «Внедорожная гонка», будет длиться два дня. Участникам предстоит покорить леса, полянки и сопки в окрестностях Владивостока.

Это был первый этап соревнований. фото: администрация Владивостока

Это был первый этап соревнований. фото: администрация Владивостока

Кстати, основное событие проходит как раз сегодня. Мотоциклистам, в зависимости от уровня подготовки, нужно будет преодолеть расстояния от 80 до 100 км. Их маршруты будут проходить по бездорожью в окрестностях столицы ДФО. Всего в соревнованиях принимают участие свыше 90 спортсменов из таких стран, как Корея, Таиланд и Россия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тепло и солнечно: погода на 29 сентября
Полицейский в Приморье праздновал день города и спас десятки жизней
Родственники похоронили жительницу Приморья, пока она два года была на заработках
«Луч» из Владивостока встретится с футболистами «Чертаново»
Синоптики рассказали, когда во Владивостоке ждать резкого похолодания
В Уссурийске появится новая спортивная площадка
Погода во Владивостоке на 28 сентября 2019 года: преимущественно без осадков, днем до +21 градуса
В Артеме сожгли 44 килограмма деликатесов
Военная прокуратура обнаружила нарушения в оборудовании причала во Владивостоке
Старшему лейтенанту в Приморье дали 5 лет тюрьмы
На федеральной трассе Хабаровск – Владивосток загорелся автовоз
Фонд «Восточный Порт» поздравил работников детского сада №65 с профессиональным праздником
Поклонный крест освятили во Владивостоке
На мужчину, ударившего ножом девушку в центре Владивостока, завели уголовное дело
Скончалась в больнице: большегруз сбил женщину на пешеходном переходе
Конкуренция или осеннее обострение? Хулиганы каждую ночь обмазывают фекалиями дверь салона шуб во Владивостоке
«Свиньи, как они бесят»: приморцы возмущаются засоренным мысом Тобизина
Реструктуризация - в помощь потребителю