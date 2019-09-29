«Экстремально и зрелищно»: во Владивостоке проходит финал международной гонки «На пределе»

СЕГОДНЯ 07:09 2019-09-29T07:11:31+03:00

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Финал Чемпионата России по экстрим-эндуро и международной гонки «На пределе» (On the Edge) проходит во Владивостоке. Их объединили в один этап и растянули на несколько дней. Самое важное событие соревнования - гонка по бездорожьяю, проходит сегодня, 29 сентября, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Так, вчера, 28 сентября, на водной станции ЦСКА (ТОФ) жители и гости Владивостока могли посмотреть на то, как спортсмены проходят первый этап под название «Пролог».

Здесь использовались различные конструкции. фото: администрация Владивостока

Как рассказал один из организаторов соревнований, это была квалификация спортсменов. Специально для них прям на водной станции был построен весьма сложный маршрут. Здесь были задействованы конструкции из бревен, покрышек, деревянных катушек и валунов.

Второй этап чемпионата - «Внедорожная гонка», будет длиться два дня. Участникам предстоит покорить леса, полянки и сопки в окрестностях Владивостока.

Это был первый этап соревнований. фото: администрация Владивостока

Кстати, основное событие проходит как раз сегодня. Мотоциклистам, в зависимости от уровня подготовки, нужно будет преодолеть расстояния от 80 до 100 км. Их маршруты будут проходить по бездорожью в окрестностях столицы ДФО. Всего в соревнованиях принимают участие свыше 90 спортсменов из таких стран, как Корея, Таиланд и Россия.

ИСТОЧНИК KP.RU